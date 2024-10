Nicolas Feuillatte e Mika: la creatività fluttua nello Champagne

La Maison di champagne Nicolas Feuillatte si avvia nel 1976, e rispetto alle altre è dunque una giovincella: poco importa, visto che è rapidamente salita al 1° posto in Francia e al 3° posto nel mondo, rafforzando la sua posizione con quasi 10 milioni di bottiglie commercializzate. Non ci sarebbe bisogno di consacrazioni, ma il party milanese di presentazione della joint venture con la popstar-designer Mika, al ristorante Al Cortile in zona Bocconi, segna comunque un punto di svolta: il titolo dell’impresa è «Defying Gravity», dove la creatività irriverente e colorata di Mika sposa l’eleganza contemporanea della Maison, per un progetto che celebra la leggerezza e la libertà d’espressione, valori condivisi da entrambi gli autori di questa serie di bottiglie a tiratura limitata.

Al centro della collaborazione lo Champagne Réserve Brut Exclusive, emblema dello stile di Nicolas Feuillatte, e quindi arioso, dinamico e fresco. Animato da un fruttato non banale, caratterizzato da una bella maturità grazie al lungo affinamento in cantina, che ha permesso di perfezionare il sapore e la consistenza. Le note di pera ed albicocca si mescolano intorno a una bollicina fine e si rivelano con il tempo.

L’obiettivo è quello di proiettare lo champagne in una dimensione nuova, al di là dell’ovvio e del lusso: Mika può essere un biglietto da visita straordinario per giovani e neofiti che vogliano avvicinarsi al mondo incantato delle storiche bollicine francesi. Per etichetta e packaging, la popstar-designer ha immaginato uno scenario onirico in cui le bollicine sembrano fluttuare in assenza di gravità. Il suo stile personalissimo entra in gioco per fondere due mondi apparentemente distanti, in un’opera d’arte dinamica e multisensoriale: a beneficio di occhi, naso e palato, tutti insieme.

«Abbiamo lavorato intensamente con il team per mesi su questo progetto, che mi sta molto a cuore - ha dichiarato Mika -. Volevo raccontare una storia che suscitasse curiosità. Volevo che attirasse e giocasse con il mio mondo, con i colori e con l’energia che deriva da uno champagne che con le sue bollicine fluttuanti sa sfidare la gravità: “Defying gravity” appunto. Il risultato mi pare festoso, poetico e colorato». «Questa è la storia di due anime - commenta Christophe Juarez, direttore generale di Champagne Nicolas Feuillatte - Abbiamo scelto di riallacciarci alla tradizione creativa del fondatore della Maison, Nicolas Feuillatte, che sapeva circondarsi di grandi artisti per creare universi grafici sfidanti. Attraverso questo gesto stilistico, dimostriamo ancora una volta che la denominazione champagne può sorprendere e osare, rimanendo comunque accessibile».

L’artista-designer di successo mondiale, associato al terzo marchio di champagne più venduto al mondo, rivelerà altre opere d’arte e girerà il mondo fino alla fine del 2026. Lo Champagne Réserve Brut Exclusive Nicolas Feuillatte, x Mika in edizione limitata (€55 per bottiglia 75 cl personalizzata e confezione) è disponibile esclusivamente presso il negozio Nicolas Feuillatte di Parigi (254 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Parigi), il negozio Nicolas Feuillatte di Chouilly (CD40 ‘Plumecoq’, 51530 Chouilly) e la Rinascente di Milano (Piazza del Duomo, Italia) in anteprima dal 22 ottobre, poi nel Nord Italia a fine anno.