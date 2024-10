I Fabbri: interpretazione sincera del Chianti Classico di Lamole

Nei primi anni duemila Susanna Grassi ha riannodato i fili con la terra di Lamole, nel Chianti Classico, che aveva imparato ad amare in tenera età grazie a nonno Olinto. Nasce così l'azienda I Fabbri, in un territorio sicuramente vocato, ma che richiede ingenti sforzi, come l’impegno profuso nel recuperare al bosco gli antichi terrazzamenti, un tempo sede di coltivazione promiscua. L’azienda ha una spiccata connotazione al femminile e si fonda su un passionale richiamo alle tradizioni.

Susanna Grassi

I Fabbri e il Chianti Classico di Lamole

La diversità di Lamole rispetto al pianeggiante comune di riferimento (Greve in Chianti, Fi) si esprime attraverso l’altitudine e le caratteristiche dei suoli, poveri e drenanti, a dominante di arenaria. Un fitto bosco circonda e protegge i due appezzamenti principali, le cui vigne dimorano a quote variabili, al di sopra e al di sotto della casa padronale, partendo dai 500 metri di quota per superare i 600. Nel tempo si sono sommate piccole parcelle attigue e la forma di allevamento scelta per ogni nuova vigna è il guyot.

Le vigne de I Fabbri nel Chianti Classico

La viticoltura è sostenibile e ha i connotati del biologico certificato. Un percorso che comincia all’inizio del Nuovo Millennio e il primo 3 Bicchieri del Gambero Rosso arriva con il Chianti Classico Lamole 2017. Un filotto di riconoscimenti che proseguirà come vedremo commentando i 5 vini che compongono la gamma produttiva. Non stiamo neanche a dire che qui regna incontrastato il principe dei vitigni toscani, Sua Maestà Sangiovese

I vini dell'azienda I Fabbri

Scendendo per annata iniziamo con il Casole Ros’E’ 2022. Uve raccolte a inizio settembre da tutti i vigneti, vinificato e affinato in piccola vasca di cemento. Affascinante color corallo. Al naso ricordi di ribes, fragoline di bosco e melograno, con qualche lampo terroso. Bevibilità trascinante.

I 3 Bicchieri quest’anno vanno al Chianti Classico Lamole 2021. Ha una energia gustativa incalzante segnata da un tannino affilato accoppiato a una continua sapidità. Gli aromi sono ben profilati e alternano i piccoli frutti di bosco a richiami di erbe officinali e tocchi di pietra focaia. Sorso leggiadro, saporito e dinamico.

Alcuni dei Chianti Classico de I Fabbri

Il Chianti Classico Terra di Lamole 2020. Davvero delizioso, dai profumi di piccoli frutti rossi, viola e leggeri contrasti speziati, a introdurre una bocca agile e bilanciata, dal sorso sottile sapido e invitante. Il Chianti Classico Riserva 2020 I Fabbri 2020 trova al naso fragranza e intensità con un gioco bilanciato tra toni fruttati rigogliosi e rimandi di sottobosco e spezie. In bocca il sorso è succoso, disteso e saporito.

Si chiude con il Chianti Classico Gran Selezione 2019. Possiede aromi sfumati da un raffinato timbro affumicato ad anticipare un sorso di fine tessitura tannica. Il rigoglioso fruttato e il fine tocco floreale fanno il resto.

In sintesi potremmo dire che Susanna Grassi si distingue per come valorizza le caratteristiche del terroir e delle singole annate, senza interventismi eccessivi, con estrema sincerità ed è proprio come la descrive suo marito. Lenta ma inesorabile.

I Fabbri

Via Lamole 80 - 50022 Greve in Chianti (Fi)

Tel 339 4122622