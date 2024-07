Tenuta San Guido: massima espressione dei vini del Bolgheri

Mario Incisa della Rocchetta è stato il primo vignaiolo a produrre un grande vino di ispirazione bordolese in Italia, riconoscendo in Bolgheri (Li) una somiglianza pedoclimatica con le Graves di Bordeaux benché nella zona fosse assente una vera e propria tradizione vitivinicola qualitativa. Nel 1944 arrivò la prima vigna di Cabernet Sauvignon e cominciò a produrre il Sassicaia, che dal 1948 al 1967 rimase riservato al consumo familiare.

Tenuta San Guido: eccellenza tra uomo e natura

È con l’annata 1968 che questo grande vino, anche grazie alla mano sapiente di Giacomo Tachis, approda sui mercati e raggiunge presto quell’eccellenza per cui oggi è diventato totemico. Dopo oltre venti anni di sperimentazioni, con la vendemmia 2000, nasce il Guidalberto. Nel 2002 è la volta de Le Difese, vino giovane e morbido. La Cantina è situata in fondo al viale dei cipressi “alti e schietti” celebre per i versi di Carducci.

In foto il marchese Alessandro Berlingieri, Stefano Hunyady, Giovanni incisa della Rocchetta, Jozsef Hunyady, Piero Incisa della Rocchetta e Priscilla Incisa della Rocchetta

A San Guido il processo produttivo è indirizzato alla salvaguardia dei vigneti storici, dei suoli e dei microclimi. I vigneti occupano una piccola parte dei terreni aziendali, tra il rifugio faunistico, boschi seminativi e uliveti. Tenuta San Guido (Presidente è il Marchese Alessandro Berlingieri e Carlo Paoli è il Direttore generale), ha radici ben salde tra uomo e natura insomma. Oggi, la terza generazione è costituita da Priscilla Incisa (figlia di Niccolò) e i suoi cugini: Piero Incisa, Giovanni Incisa, Etienne Hunyday e Jozsef Hunyday. Continua così il legame indissolubile tra la famiglia e l’azienda.

I vini di Tenuta San Guido

Le Difese 2022

Apriamo la nostra degustazione con Le Difese 2022 da uve Cabernet Sauvignon e Sangiovese. Annata tendenzialmente calda sebbene a Bolgheri, e specialmente in collina, la situazione sia stata diversa rispetto ad altre zone d’Italia e della stessa Toscana. Sublimi richiami fruttati di ciliegia, melagrana e ribes rosso, rosa, tabacco biondo, eucalipto, cioccolata bianca e cannella. Saporito e succoso, con trama tannica in nobile evoluzione.

Le Difese di Tenuta San Guido

Guidalberto 2022

Guidalberto 2022, taglio di Cabernet Sauvignon e Merlot. Sull’annata aggiungiamo che l’escursione termica fra il giorno e la notte e le brezze notturne e diurne hanno portato ad una maggiore frescura, contribuendo a mitigare il caldo estivo. Ritma sentori di mora, ribes e ciliegia in confettura, rosa appassita, mentuccia, tabacco e caffè, Austero al sorso con freschezza e tannino dominanti, persistente nei ricordi di rabarbaro, offre polpa, note ematiche e fumè, corpo grintoso e bella succosità.

Guidalberto di Tenuta San Guido

Bolgheri Sassicaia 2021

Bolgheri Sassicaia 2021 da uve Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc. Una bella annata partita con piogge autunnali di buona intensità, un inverno particolarmente freddo, temperature primaverili nella norma ed un’estate che da metà agosto, con l’abbandono dell’anticiclone africano, ha consentito poi di svolgere una vendemmia in piena tranquillità. Un modello tra i vini iconici, etichetta capace di rinnovarsi instancabilmente a ogni nuova uscita, questa versione di Sassicaia scuote l’anima. Cioccolato e menta, noce moscata, mirtillo in confettura, macis e cipria, tabacco. Sorso rarefatto, equilibrio col tannino sognante e irreale. Onirico.

Bolgheri Sassicaia di Tenuta San Guido

La quadratura del cerchio? Tenuta San Guido. Oltre la fama.

