Sogni e bollicine: l'arte di Marzia Boaglio nella storica cantina Montina

“Sogni, esplosione, gloria, venti e specchi'” sono frammenti di storie da scoprire ed esplorare in Franciacorta, nella galleria della storica cantina Montina. Abbinare arte moderna e bollicine di qualità, non è sempre semplice.

Le opere di Marzia Boaglio e il Franciacorta de la Montina

A la Montina le opere di Marzia Boaglio

A Monticelli Brusati (Bs), nell'azienda vitivinicola del bresciano con un “pedigree” che risale al 1600, la famiglia Bozza ha voluto mettere in vetrina le opere di Marzia Boaglio, story art designer: «Una storia iniziata con gli intarsi in legno - ricorda Marzia - poi passata attraverso il marmo, i metalli e ora con i tessuti, oltre che con i quadri».

Un'esperienza artistica unica a la Montina

Fino ai primi di novembre sono da non perdere nella galleria adiacente il prezioso caveau delle Docg, una trentina di opere d'avanguardia realizzate con l'intento di unire bellezza ed emozione. Arte contemporanea con l’obiettivo di tradurre le storie personali in opere uniche e originali.Tra Balla e Del Pero con un occhio particolare al Futurismo: estetica del dinamismo, culto della modernità e della tecnica. I lavori di Marzia di recente hanno ricevuto consensi a Cannes e Venezia, perché sono storie così ricche e profonde di significati che meritano di rimanere scolpite nel tempo e trasformate in opere dell'ingegno.

La visione creativa di Marzia Boaglio

«Non ho limiti - rimarca Mariza - di spazio e materia; per me ogni superficie è una tela bianca su cui dipingere con colori ed essenze diverse». Così nascono oggetti che possiedono un'anima, che raccontano la relazione tra l'uomo e sé stesso, la società in cui vive, il suo essere nella storia. Durante la lavorazione di ogni opera, l'origine dei materiali rispecchia la qualità e la cura dell'artigianato italiano e creano il mix perfetto di stile e design made in Italy.

Alcune delle opere di Marzia Boaglio esposte a La Montina

La filosofia aziendale de la Montina

«Proprio per questo la Montina ha voluto valorizzare la story art designer perchè fa parte della nostra filosofia aziendale - ricorda il presidente onorario e galantuomo dell'agricoltura Vittorio Bozza - richiamandoci ai valori di papa Montini - da qui il nome della cantina - abbiamo creato connessioni con il passato, permettendoci con le nostre 500 mila bottiglie Docg Franciacorta di altissima qualità, verso il futuro»