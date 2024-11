30 anni della Dop Campi Flegrei e Ischia: focus su viticoltura ed enoturismo

Lo scorso 23 novembre, la Casina Vanvitelliana sul lago Fusaro a Bacoli (Na) ha ospitato il convegno del Consorzio di tutela vini Campi Flegrei e Ischia, celebrando il trentennale della Dop e l’adesione del Comune di Bacoli all’Associazione Nazionale Città del Vino.

Il Consorzio di tutela vini Campi Flegrei e Ischia celebra il trentennale della Dop

Campi Flegrei e Ischia, vino ed enoturismo

L’incontro ha visto la partecipazione di figure istituzionali e rappresentanti del settore. Tra i relatori, il sindaco di Bacoli, Josi della Ragione, ha sottolineato l'importanza del territorio flegreo come patrimonio culturale, storico e viticolo. Michele Farro, presidente del Consorzio, ha evidenziato i risultati raggiunti dalle cantine locali, che hanno ottenuto riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. Ha inoltre richiamato l’attenzione sulla necessità di promuovere l’enoturismo come strumento per valorizzare l’economia locale.

Bacoli è entrato nell’Associazione Città del Vino

Angelo Radica, presidente dell’Associazione Città del Vino, ha accolto con favore l’ingresso di Bacoli nella rete di 510 comuni italiani dell’associazione. Ha evidenziato come i Campi Flegrei possiedano tutte le caratteristiche per sviluppare un turismo enogastronomico che valorizzi la viticoltura locale, il paesaggio e l’archeologia.

Campi Flegrei e Ischia, una maggiore tutela

Durante il convegno, Salvatore Schiavone dell’Icqrf Campania e Molise ha annunciato che, dal 1° marzo 2025, i vini Dop Campi Flegrei e Ischia saranno dotati di una fascetta consortile di controllo con Qr code per la tracciabilità, garantendo una maggiore tutela dei consumatori. L’evento si è concluso con l’intervento dell’Onorevole Marco Cerreto, che ha ribadito l’importanza della tutela dei vigneti storici e ha sottolineato l’impegno del Ministero dell’Agricoltura nel sostenere la filiera vitivinicola. La giornata si è chiusa con una degustazione di vini locali, accompagnata da prodotti tipici del territorio.