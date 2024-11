Domenis1898: l'evoluzione della grappa col metodo “Try & Fail”

In Domenis1898, la passione e l’ambizione di creare prodotti unici rappresentano il motore che guida ogni fase del lavoro. Attraverso il metodo innovativo del “Try & Fail”, l’azienda esplora oltre i confini tradizionali, dedicandosi alla sperimentazione per scoprire nuovi sapori e aromi.

Le grappe firmate Domenis1898

La Storica Riserva Barrique nasce dalla filosofia di Domenis1898 , rappresentando una raffinata evoluzione della celebre Storica Nera e pensata per gli appassionati di grappe invecchiate. Distillata artigianalmente con alambicchi in rame a vapore diretto, si distingue per una straordinaria morbidezza, nonostante la sua intensità di 50°. Dopo un invecchiamento di oltre 18 mesi in barrique francesi, acquisisce aromi delicati e un perfetto equilibrio tra le note del legno e la sua essenza originaria.

La Storica Riserva prende vita dalla stessa passione che guida l'azienda, ottenuta grazie a un'attenta selezione delle migliori partite. Invecchiata in botti di rovere antico, si distingue per il suo affascinante colore ambrato e una complessità unica. Ogni sorso racconta la storia di un prodotto che celebra la tradizione, arricchito da nuove sfumature sviluppate nel tempo.

La Storica Cognac Cask, ultima creazione, rappresenta un ulteriore passo nella continua ricerca di eccellenza dell'azienda. Affinata per 18 mesi in barili di Cognac, questa grappa sprigiona note ambrate e vellutate, ideali per momenti di meditazione e riflessione. Il suo profilo aromatico complesso offre un'esperienza sensoriale che supera il semplice assaggio

La Futura Riserva Barrique è un distillato d'eccellenza che rappresenta il connubio ideale tra tradizione e modernità. Questa grappa incarna l'impegno costante nell'innovazione, valorizzando un patrimonio di conoscenze che si riflette in ogni bottiglia. Con la Futura Riserva, l'azienda continua a sorprendere e deliziare gli appassionati di grappa, offrendo esperienze sempre nuove da scoprire.