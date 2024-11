Cantina Gigante celebra il terroir friulano con vini d'autore e ospitalità

Arrivare a Corno di Rosazzo in provincia di Udine, tra le dolci colline che si stagliano sotto la Rocca Bernarda, è un po’ come entrare in un quadro vivo di colori, profumi e storie. Qui, nel cuore del Friuli-Venezia Giulia, si trova l’azienda vitivinicola Gigante, un nome che richiama non solo la storia della famiglia che la guida ma anche la grandezza dei vini che produce. La storia dell’azienda Gigante inizia nel 1957, quando il nonno di Adriano Gigante abbandonò una vita da mugnaio per seguire il richiamo della terra. Con quarant’anni di esperienza nel suo mestiere e una passione per la vite, acquista una casa e un vigneto di Tocai Friulano sulle pendici della Rocca Bernarda. Da quel vigneto, ancora oggi, si produce il Friulano Vigneto Storico, simbolo delle radici profonde dell’azienda.

Cantina Gigante, un terroir unico

Il terreno è caratterizzato da depositi sedimentati nel corso dei millenni che si presentano oggi come un’alternanza di strati di marne, arenarie ricchi di minerali. Per quanto riguarda il clima, le Alpi Giulie riparano la vite dalle fredde correnti del nord e il mare Adriatico garantisce una costante ventilazione, infine le escursioni termiche diurne garantisco la forte componente aromatica delle uve. Adriano e Giuliana Gigante, oggi alla guida, hanno ereditato questo sogno e lo hanno trasformato in una realtà moderna e sostenibile, senza mai dimenticare le tradizioni. Con una superficie vitata di 30 ettari, la cantina si distingue per l’attenzione alla qualità, dalla coltivazione biologica certificata alla vinificazione rispettosa della genuinità del prodotto e del territorio che la custodisce.

La famiglia Gigante

Cantina Gigante: un vino, una terra, una famiglia

Da decenni, la famiglia Gigante lavora con una visione chiara e condivisa: produrre vini che uniscono eleganza, finezza e autenticità, incarnando lo spirito del territorio friulano. Con circa 30 ettari di vigneti, l’azienda si distingue per un approccio innovativo, sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Grazie a un continuo aggiornamento delle tecniche agronomiche e all’adesione al progetto Nature Vitis, promosso dal Consorzio di Tutela Colli Orientali del Friuli, Gigante riduce l’impatto dei fitofarmaci e punta a migliorare costantemente la qualità delle uve. Dal 2023, tutti i vini della cantina sono certificati biologici, un traguardo che riflette l’impegno della famiglia nel rispettare la biodiversità e valorizzare la terra.

Alcuni vini della cantina Gigante

La vinificazione è guidata dalla filosofia di interventi essenziali e non invasivi per preservare l’autenticità e la personalità territoriale dei vini. Il risultato è una produzione annuale di 100.000 bottiglie, che spaziano tra una vasta gamma di etichette:

Spumanti : Ribolla Gialla Brut, Prima Nera Rosè da uve di Schioppettino

: Ribolla Gialla Brut, Prima Nera Rosè da uve di Schioppettino Bianchi : Ribolla Gialla, Pinot Grigio, Malvasia, Sauvignon, Friulano, Slalom Gigante (Friulano da 20 biotipi diversi), Friulano Vigneto Storico, Filo di Rocca (Chardonnay Riserva) e Sartoriale (uvaggio di Friulano Vigneto Storico, Malvasia, Ribolla Gialla)

: Ribolla Gialla, Pinot Grigio, Malvasia, Sauvignon, Friulano, Slalom Gigante (Friulano da 20 biotipi diversi), Friulano Vigneto Storico, Filo di Rocca (Chardonnay Riserva) e Sartoriale (uvaggio di Friulano Vigneto Storico, Malvasia, Ribolla Gialla) Rosato : Ariosa da uve Schioppettino

: Ariosa da uve Schioppettino Rossi : Cabernet Franc, Merlot, Refosco dal P. R. Riserva, Schioppettino, Merlot Riserva, Pignolo Riserva

: Cabernet Franc, Merlot, Refosco dal P. R. Riserva, Schioppettino, Merlot Riserva, Pignolo Riserva Dolci: Verduzzo Friulano, Picolit

I premi e i riconoscimenti sono tantissimi tra i quali spiccano quelli conferiti quest’anno al Friulano Vigneto Storico 2022.

Slalom Gigante: il nuovo vino simbolo di innovazione e terroir

Tra i vini della cantina, spicca il nuovo Slalom Gigante, un Friulano Doc che porta con sé tutta l’anima del Friuli e una storia di eccellenza. Nato dall’unione di 20 biotipi diversi di Tocai Friulano, questo vino rappresenta un vero e proprio legame tra passato e futuro. La selezione dei biotipi, curata con l’aiuto del Consorzio Tutela Vini Friuli Colli Orientali e dell’Università di Udine, unisce antichi vigneti di 40-80 anni alle moderne pratiche agronomiche. La raccolta manuale delle uve avviene attraverso un ideale “slalom” tra le diverse parcelle della proprietà, ognuna con una personalità unica.

La vinificazione prevede una soffice pressatura e fermentazione controllata in acciaio, seguita da un affinamento di sei mesi con bâtonnage. Il risultato è un vino dal carattere puro, imbottigliato con una attenzione alla sostenibilità, grazie a bottiglie leggere e tappi monopezzo.

Note di degustazione:

Colore : giallo paglierino con riflessi dorati.

: giallo paglierino con riflessi dorati. Aroma : il naso è un viaggio tra note agrumate di mandarino, dolcezza di albicocca e sfumature di liquirizia su un tappeto floreale di camomilla e fiori di campo.

: il naso è un viaggio tra note agrumate di mandarino, dolcezza di albicocca e sfumature di liquirizia su un tappeto floreale di camomilla e fiori di campo. Palato: fresco e vivace, con una spiccata mineralità. Sentori di pesca, agrumi e camomilla si fondono con una sapidità che invita a nuovi assaggi.

Con solo 3.000 bottiglie prodotte, Slalom Gigante è un vino prezioso ma accessibile, che celebra il terroir friulano e rappresenta un’esperienza unica per gli amanti del vino.

Cantina Gigante, il plus dell’ospitalità

Oltre ai vini, la famiglia Gigante offre un’immersione completa nella cultura e nel territorio friulano con una struttura ricettiva ricavata nella storica casa padronale. Inaugurato nel 2016, il B&B Gigante è un rifugio dove la storia, il gusto e il relax si incontrano. Camere accoglienti, una sala colazioni e un’area wellness con piscina, sauna e bagno turco, permettono di scoprire il Friuli in modo ancora più confortevole. Concludere una giornata tra le vigne con un calice di Slalom Gigante, ammirando il tramonto sulla Rocca Bernarda, è un’esperienza che racchiude l’essenza del Friuli. Entrare da ospiti e uscire da amici: questo è il vero spirito di Gigante.

Adriano Gigante

Località Rocca Bernarda 3 - 33040 Corno di Rosazzo (Ud)

Tel 0432.755835