Alchimisti Reali: l'eredità storica dell'Antica Distilleria Petrone

Ci sovviene Jones il suonatore che chiese al mercante di liquore: “Tu che lo vendi, ma cosa ti compri di migliore?”. Avremmo voluto porre domanda simile al prode Andrea Petrone, quinta generazione dell'Antica Distilleria Petrone. Andrea ha voluto rendere omaggio a Domenico Petrone, il fondatore della distilleria e raccoglierne l'eredità storica creando una nuova linea di liquori denominata “Alchimisti Reali”.

Andrea Petrone

Antica Distilleria Petrone, la storia

Era l'anno 1858, insomma non proprio ieri, quando Domenico Petrone, speziale e alchimista alla corte dei Borbone, fondò l'Antica Distilleria Petrone. A quell'epoca alchimisti e speziali utilizzavano piante rare dal profondo significato spirituale per creare elisir che fossero non solo deliziosi, ma anche benefici per la salute (appunto, cosa c'è di migliore?). Da questa tradizione, geniale l'intuizione di Andrea Petrone ed encomiabile la sua vision imprenditoriale, nasce Alchimisti Reali, una linea di liquori coadiuvanti a base di alcune delle botaniche più importanti utilizzate dagli alchimisti. Gli ingredienti, 100% naturali, sono prodotti secondo metodi tradizionali, per offrire un'esperienza sensoriale unica e un benessere completo.

Antica Distilleria Petrone, la nuova linea

La linea, realizzata in collaborazione col Museo delle Arti Sanitarie di Napoli, si compone di quattro liquori coadiuvanti sviluppati secondo i metodi tradizionali impiegati un tempo dagli alchimisti e aggiornati ai gusti attuali: Amaro Esoterico, Laurea Divina, Opera, Santo Bianco.

Amaro Esoterico rappresenta l'apice della linea in quanto sono impiegati alloro, cardo e canfora, insieme ad altre erbe aromatiche, l'alloro, la canfora e il cardo, onde regalare un viaggio sensoriale e spirituale ispirato alla tradizione alchemica. Poiché è una pianta sempreverde, l'alloro viene associato al concetto di immortalità, alle virtù morali, alla castità matrimoniale e alla fedeltà femminile.

Laurea Divina è un potente digestivo a base di alloro, pianta simbolo di trionfo e gloria secondo gli alchimisti.

Opera ha come elemento chiave la canfora che favorisce la chiarezza mentale e la concentrazione.

Santo Bianco è un amaricato estremo a base di cardo, noto per il supporto al benessere epatico e alla funzione digestiva. Il cardo è un simbolo di resistenza e protezione, un guardiano silenzioso che offre la sua forza a chiunque sia disposto a comprendere e rispettare il suo potere.

La nuova linea Alchimisti Reali di Antica Distilleria Petrone

Risorsa ancora più preziosa in quanto carente, la nuova linea Alchimisti Reali ha una produzione che si limita ad appena duemila bottiglie per ogni liquore. Un posizionamento premium che il valente Andrea Petrone ha ardimentosamente scelto e, ne siamo persuasi, la sua si rivelerà scelta vincente.

Antica Distilleria Petrone

Via Generale Giardini 49 - 81034 Mondragone (Ce)

Tel 0823 978047