Cantina Bambinuto: vini autentici e progetti sostenibili nel cuore dell'Irpinia

La Campania, terra ricca e fertile, nasconde delle piccole realtà vitivinicole che diventano gemme rare, capaci di impreziosire la storia e il paesaggio di questa regione. È il caso della Cantina Bambinuto, realtà familiare che si trova a Santa Paolina, cuore dell'Irpinia, un piccolo comune in provincia di Avellino, tra gli otto comuni conosciuti per la produzione di uno dei vitigni più apprezzati della Campania, il greco di Tufo. Questa cantina è nota non solo per la qualità dei suoi vini, ma anche per l'autenticità e la passione con cui vengono prodotti.

Cantina Bambinuto si trova a Santa Paolina nel cuore dell’Irpinia

Bambinuto, una storia di famiglia

Marilena Aufiero, coadiuvata dalla sua famiglia, è la vera forza propulsiva di questa realtà vitivinicola e nel corso degli anni con forza e determinazione ha deciso di investire nella valorizzazione del patrimonio vinicolo della sua terra e nell'accoglienza. L'azienda produce vini che raccontano la storia di una terra scontrosa ma al contempo generosa, che conferisce alle uve caratteristiche uniche e distintive.

Marilena Aufiero

L'azienda è nata nel 2006 per volere dei genitori di Marilena, in particolare come lei stessa racconta spesso, per la passione del papà per le vigne e per il greco di tufo a cui ha dedicato circa quarant'anni della sua vita. Questa varietà è infatti la firma distintiva dell'azienda di Marilena, che, prese le redini dell'azienda, con lo stesso trasposto e la stessa dedizione del papà, si dedica al greco di tufo, lasciandolo esprimere nelle sue molteplici sfaccettature.

Bambinuto, tra innovazione e sostenibilità

I punti di forza di questa realtà familiare, oltre alla ottimale qualità dei vini, sono senza dubbio l'accoglienza e lo spirito innovativo e dinamico che negli anni vede presentare sempre qualche progetto creativo e originale. Ne è di esempio l'installazione di una Big Bench una delle panchine giganti, un progetto artistico iniziato dal designer americano Chris Bangle, che offre ai visitatori una prospettiva particolare sul paesaggio viticolo dell'Irpinia. La caratteristica di queste panchine giganti è proprio quella di far sentire chi ci si siede come un bambino, grazie alle loro dimensioni fuori scala, creando un punto di osservazione insolito sul paesaggio circostante.

La Big Bench di Cantina Bambinuto

La Cantina Bambinuto è impegnata anche nella sostenibilità, adottando una filosofia produttiva che punta alla minimizzazione dell'impatto ambientale, con l'uso di tecniche di agricoltura integrata e di pratiche eco-sostenibili, al fine di preservare la fertilità del suolo e garantire la massima qualità del prodotto finale. Per lei il rispetto della terra è al primo posto e l'attenzione mira anche a non fare scarti e a ingegnarsi per il riutilizzo di tutta la materia prodotta.

Bambinuto, un Oscar Green

Questa spiccata sensibilità le è stata recentemente riconosciuta con il premio Oscar Green promosso da Coldiretti Giovani Impresa, che punta a valorizzare il lavoro di tanti giovani che hanno scelto per il proprio futuro l'Agricoltura: così l'azienda è stata premiata nella categoria “Impresa digitale sostenibile".

Cantina Bambinuto ha ricevuto il premio Oscar Green promosso da Coldiretti Giovani Impresa

«Abbiamo ricevuto - sottolinea Marilena - quello della sostenibilità con il progetto dell'economia circolare e della digitalizzazione vista la presenza delle stazioni meteorologiche. Abbiamo presentato il progetto sostenendo il concetto di greco come identità territoriale. Da noi non si butta nulla, ma tutto si può riutilizzare. Così realizziamo con i vinaccioli le borse terapeutiche, avendo il vinacciolo la proprietà di trattenere il freddo e il caldo, con la parte fecciosa realizziamo il sapone al Greco con metodo di asciugatura naturale, le gelatine al Greco, Grechup. Abbiamo anche pensato di fare dei vini fortificati, con quella parte del vino che è più fecciosa. L'ultimo nato è lo Scaccia Pensieri, uno speciale fine pasto fatto con vino bianco, caffè e limone. Nasce da lì l'idea che il caffè con il limone toglie il mal di testa, e quindi abbiamo pensato che aggiungendo il vino avrebbe dato anche un po' di gioia».

Bambinuto, l'azienda e i vini

Sette sono gli ettari di vigneti impiantati e posizionati in prevalenza a Santa Paolina dove oltre 5 ettari delle vigne sono posizionati mediamente a 550 metri di altitudine tra il Monte Fusco e il Monte Miletto e tra la Contrada Picoli - dove si produce il vino omonimo a 600 metri di altitudine - e Contrada Marotta, più in basso, sul versante opposto. A questi si aggiungono, da circa dieci anni i vigneti a Monteaperto, in pieno territorio del Taurasi. Qui tra le dolci colline di contrada Toppole si trovano i vigneti destinati alla produzione di Aglianico e Falanghina. I vini di Marilena sono vini autentici e rispettosi, dalla spiccata personalità, di grande profondità e di assoluta piacevolezza. Protagonisti indiscussi sono il suo Greco di Tufo Docg, la sua selezione Picoli e il Rafilù, il loro Greco di Tufo Riserva, un vino del cuore, nato quasi per caso e dedicato al papà di Marilena e ideato dalla volontà di creare qualcosa di unico e di grande profondità. Tra le diverse declinazioni trovano spazio anche le bollicine, oltre al già presente Cur, lo Spumante Metodo Classico di Greco di Tufo che vede la luce solo in alcune annate, si aggiunge il Sopra la Panca, un delizioso e fresco rifermentato in bottiglia, nato con la vendemmia 2022 e pensato proprio per godere di una bollicina spensierata, casomai da sorseggiare con gli amici o ancora meglio in visita da lei, godendosi il panorama sui vigneti e sulle colline irpine dalla Big Bench.

I vini di Cantina Bambinuto sono autentici e rispettosi, dalla spiccata personalità

L'identità territoriale per loro non è soltanto trasformare le uve con rispetto, ma conoscere e valorizzare ogni vigna e la diversità delle vinificazioni. Quello che viene davvero messo in evidenza è il rispetto della natura, mettendo nella bottiglia ciò che la natura stessa regala e che ogni anno è completamente diverso; una realtà da conoscere e seguire anche per il progetto di enoturismo che porta avanti da anni, dove unisce la produzione vinicola alla valorizzazione del territorio e all'accoglienza dei visitatori.

Cantina Bambinuto

Via Cerro 21 - 83030 Santa Paolina (Av)

Tel 0825 964634