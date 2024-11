Andreola racconta il terroir eroico di Valdobbiadene con un cofanetto

Lo straordinario paesaggio delle colline di Valdobbiadene, dal 2019 Patrimonio Mondiale dell'Umanità Unesco, da poche settimane ha un cofanetto che racchiude in bottiglia alcune delle “immagini” enoiche più rappresentative dell'Andreola e dell'intera denominazione. Per festeggiare il quarantennale della fondazione da parte del padre Nazzareno Pola - che nel 1984 sui terreni di proprietà della madre Orsola Andreola decise di produrre vini con una propria etichetta - il figlio Stefano ha voluto raccogliere in un cofanetto una sintesi del suo approccio con il territorio natìo riunendo sei sfumature dell'eroico terroir di Valdobbiadene e per la precisione delle “Rive” di Col San Martino, Guia, Refrontolo, Rolle, San Pietro di Feletto e Soligo.

Andreola festeggia con un cofanetto i propri 40 anni

Valdobbiadene, un terroir unico

Come gli appassionati del Valdobbiadene Docg sanno bene, il vertice piramidale della denominazione è saldamente occupato dal Cartizze, quei risicati 107 ettari di vigneti inerpicati sui pendii più scoscesi delle colline di San Pietro di Barbozza, Saccol e Santo Stefano, nel comune di Valdobbiadene. Subito sotto le 43 micro-zone che per il mix di microclima, terreno, pendenza ed esposizione, si distinguono per quello specifico terroir che le permette di fregiarsi della menzione “Rive”.

Andreola celebra il terroir unico di Valdobbiadene con un cofanetto

Un percorso che come Stefano Pola giustamente rimarca «non è solo un tributo alla nostra terra e al nostro lavoro, ma anche un invito per gli appassionati ad esplorare la diversità espressiva e la bellezza del territorio di Valdobbiadene attraverso sei spumanti che narrano la storia di una terra fertile e generosa, e l'amore che la nostra famiglia fin dalle origini le ha sempre dedicato». Con oltre 110 ettari di vigneti a conduzione diretta, circa 250 parcelle ed una produzione di 900.000 bottiglie Andreola, azienda di Farra di Soligo (Tv), ha sempre puntato a valorizzare l'ineguagliabile biodiversità del territorio.

Andreola, un cofanetto speciale

Le sei pregiate etichette presenti nel cofanetto sono:

Aldaina Al Mas Rive di Guia Valdobbiadene Docg Extra Brut

26° I° Rive di Col San Martino Valdobbiadene Docg Extra Brut

XXVI I° BIO Rive di San Pietro di Feletto Valdobbiadene Docg Brut

Col del Forno Rive di Refrontolo Valdobbiadene Docg Brut

Mas de Fer Rive di Soligo Valdobbiadene Docg Extra Dry

Vigna Ochera Rive di Rolle Valdobbiadene Docg Dry

Si tratta di un fedele spaccato dell'identità gustativa che, nelle diverse linee di produzione,Pola, insieme all'enologo Mirco Balliana, è riuscito a dare alle sue pregiate bollicine di Glera, capaci di esaltare quel varietale corredo aromatico fruttato e floreale associato ad una cremosità e piacevolezza di beva che le rendono immediatamente riconoscibili. Un vero marchio di fabbrica dell'eroica viticoltura di Valdobbiadene, concetto che Stefano ha voluto fissare anche in etichetta con la dicitura “Eroico in Valdobbiadene", visto che Andreola è stata, fin dal 2010, la prima azienda della denominazione ad essere iscritta al Cervim(Centro di ricerche, studi e valorizzazione per la viticoltura montana), facendosi portabandiera dell'impegnativa viticoltura manuale fra le impervie pendenze e i terrazzamenti che caratterizzano lo scenario da cartolina dove la Glera dà davvero il meglio di sé.

