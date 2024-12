Ugo Giletta firma l'etichetta "sfogliabile" del vino El Merlu di L’Autin

Non solo un’etichetta particolare, ma proprio un vino decisamente unico. El Merlu, della cantina L'Autin, è un vino rosso prodotto con il vitigno Montanera di Perosa, dalle vigne eroiche, 500 metri in altezza, a Lusernetta di Bibiana, in località Sant’Espedito. La Montanera, una cultivar a bacca nera assai rara, era presente nel Pinerolese dal tardo medioevo, ritrovata nell’Ottocento nella zona di Perosa Argentina di cui se ne parla anche in una mostra ampelografica fatta a Pinerolo (1881).

Le etichette "sfogliabili" di Ugo Giletta per il vino El Merlu di L’Autin

Viene affinato 18 mesi in botte di rovere francese. Il nome fa riferimento al merlo, un volatile che si apposta abitualmente sui pali di castagno della vigna. Veniamo all’etichetta, per scoprirla occorre sfogliarla attentamente per non romperla e sotto troviamo l’opera di Ugo Giletta, o meglio una delle tre opere che l’artista ha realizzato. Tre etichette che hanno come tema una bicicletta con un significato particolare per i titolari dell’azienda.

Apparteneva a uno dei fondatori, Pier Giorgio Gasca, prematuramente scomparso, con il quale è partito il progetto enologico nel 2010, e quella bicicletta, presente in azienda, è diventato anche per l’artista il primo ricordo dell’azienda.

Un vino dal colore carico e brillante, interessante la struttura dall'acidità sostenuta, tannini morbidi e una piacevole speziatura. Un vino avvolgente, unico e di carattere.