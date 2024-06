World Gin Day, come festeggiare con un Gin Tonic a regola d'arte

Il World Gin Day si celebra ogni secondo sabato di giugno e quest’anno cade sabato 8. Creato nel 2009 da Neil Houston, un appassionato di gin scozzese. Il suo scopo era quello di celebrare questo distillato unico e riunire persone da tutto il mondo per apprezzarne il gusto e la versatilità.

World Gin Day, cosa fare?

Il gin è un distillato di cereali e bacche di ginepro che deriva da un antesignano olandese del 1600, chiamato jenever e soprannominato poi Dutch Courage, coraggio olandese, perché consumato dai soldati prima di scendere in battaglia. La bevanda fu poi oggetto di evoluzioni e sviluppi da parte degli inglesi chelo chiamarono gin.

Molti bar organizzano eventi speciali per la Giornata Mondiale del Gin, con menu di cocktail dedicati, degustazioni e sconti sui gin: un modo per celebrarlo è quindi quello di visitare il proprio bar preferito oppure se si preferisce festeggiare a casa, si può preparare un Gin Tonic perfetto seguendo le ricette di esperti barman.

Il World Gin Day è un'ottima occasione per provare nuovi gin artigianali o di diverse provenienze. L’invito, in ogni caso, è quello di usare l'hashtag #WorldGinDay per condividere sui social la tua passione per il gin e le tue celebrazioni per l’occasione.

World Gin Day, la storia del Gin Tonic

Il Gin Tonic è uno dei cocktail più popolari al mondo e la sua ricetta originale risale al 18° secolo circa, quando nacque come pozione anti malaria a disposizione dei soldati inglesi impegnati in India. La Compagnia delle Indie Orientali distribuiva ai propri soldati una razione quotidiana di "quinquina", un tonico a base di china e acqua frizzante, per combattere la malaria. L'aggiunta di gin, inizialmente solo per smorzare il gusto amaro della china, diede vita a quello che sarebbe diventato il famoso Gin Tonic.

Diffusosi rapidamente in tutta Europa, il cocktail trovò particolare successo in Gran Bretagna, dove superò i confini militari e medici per entrare a far parte della vita sociale, mentre oggi è unanimaente apprezzato ad ogni latitudine, Italia inclusa.

World Gin Tonic Day, i segreti di Samuele Ambrosi

Samuele Ambrosi, titolare del Cloakroom di Treviso e autore del manuale Anthologin insieme a Maurizio Maestrelli, spiega come preparare un Gin Tonic da Oscar. Nonostante non siacerto un cocktail complesso da creare, anche il Gin Tonic richiede delle accortezze perché il drink sia davvero da 10 e lode.

Samuele Ambrosi, titolare del Cloakroom di Treviso