Bar 10_11 : esperienza di mixology di lusso nel cuore della moda

Hai mai varcato il portale barocco di Corso Venezia 11, a Milano? Da qualche tempo, qui, c'è una piazza di 2.800 metri quadri, Piazza del Quadrilatero, la più grande del distretto della moda, che unisce Corso Venezia e Via Sant’Andrea, con tanto di giardino interno. E qui, oltre all'hotel Portrait, c'è il cocktail bar 10_11 gestito da Marco Ortu che ha appena cambiato drink list.

Magistris Negroni di 10_11

Bar 10_11, il nuovo menu

Ad aprire il menu è 10_11 Spritz, il drink più richiesto, ovvero una variante dello Spritz con Americano Savoia, pompelmo rosa e prosecco. Si prosegue quindi con i pilastri, alias con i best seller. Tra tutti, a noi sono piaciuti in particolare il Magistris Negroni con Bombay gin, Campari infuso all'alloro e vino ancestrale e il Southside Fizz, una gustosa variante del vintage cocktail Sour a base di menta, gin, limone e zucchero con la masticha invece dello zucchero. Una parte del menu è quindi dedicata all'aperitivo italiano con quattro proposte, tre drink alcolici e uno zero alcol, dal Bitter Agitato con mix di bitter e liquore all'anice al Negroni Sbagliato, fino allo Sbagliatissimo.

E ancora: il vermouth è protagonista della sezione Vermuttino (drink a base di vermouth, selz e un altro ingrediente), in linea con la tendenza dei cocktail a base di vini fortificati. Si arriva poi alla sezione Estate Italiana, 8 drink di cui 3 analcolici. Tutti Fizz, insomma frizzanti. Vuoi per il prosecco, vuoi per la soda. E tutti tendenti al dolce. Del resto, la clientela qui è per lo più straniera ed è noto che asiatici e americani amino i sapori più dolci. Infine, la carta si chiude con una ricca selezione di gin per costruire su misura il proprio Gin Tonic. I prezzi? Alcuni drink 16, molti 20. È previsto un sovrapprezzo per la richiesta di distillati premium.

Bar 10_11, il leitmovit

Quest'anno vanno le miscele low alcol, colorate e sodate. E 10_11 risponde in pieno alla richiesta del mercato con un menu quasi manicheo, dove non c'è spazio per shirt drink, cocktail in coppetta senza ghiaccio e tiki. Eccezioni a parte (unica, in senso stretto, il Magistris Negroni), i distillati non sono mai protagonisti di questi drink, ma sempre stemperati da soda o prosecco. E dal ghiaccio, onnipresente, anche nel twist sul Southside (che nella versione originale si serve in coppetta senza ghiaccio, secondo i dettami Iba, International Bartenders Association).

Le garnish (quando ci sono) sono semplici, dal fiore edibile alla fettina di pompelmo; mentre i colori dei drink sono decisamente d'impatto. Instagrammabili. Che oggi come oggi non è irrilevante. Sia chiaro: la proposta non si limita ai drink in carta. A richiesta, il bar offre anche tutti i classici cult, dal Martini al Daiquiri. La bottigliera è ricca e la possibilità di personalizzare il vostro drink preferito con un particolare distillato premium è amplissima. Al di là della proposta food a pagamento, i drink sono accompagnati da chips home made, ottime olive e taralli.

Il South fizz di 10_11

Il 10_11 Bar, Giardino e Ristorante a Milano, sotto la guida del nuovo bar manager Ortu, accontenta tutti. Che sia un amante dei cocktail classici o sia alla ricerca di nuove esperienze gustative, questo bar è la destinazione ideale per chi desidera un’esperienza di mixology di lusso nel cuore di Milano.