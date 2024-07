La storia di Fabio Motta, un brianzolo diventato viticoltore in Toscana

Fabio Motta, brianzolo, studente di agraria privo di rapporti con il vino, parte per una vendemmia in Toscana e li arriva la svolta: conosce Michele Satta, produttore bolgherese, avvia una collaborazione, prima come dipendente, poi come consulente dal 2005 al 2018 e alla fine esce fuori anche il matrimonio con la figlia Benedetta (oggi hanno 5 figli).

Fabio Motta con la moglie Benedetta Satta e i loro 5 figli

La storia del vignaiolo Fabio Motta

Durante questa esperienza pluriennale nell'azienda del suocero, ecco che si presenta di nuovo il caso: durante la crisi finanziaria del 2010 affitta un terreno che nessuno voleva. Da lì è iniziata un'altra storia. Alla prima vigna presa in affitto (Le Pievi) si è aggiunta Le Gonnare, sempre a mezza costa su terreni argillosi ricchi di scheletro, poi la vigna Capriolo, più sabbiosa, proprio di fronte alla nuova cantina realizzata nel 2020. Sesti d'impianto ampi e potature attente per gestire al meglio la poca acqua, pratica del sovescio e uso di fertilizzanti organici, sintetizzando la viticoltura virtuosa di Fabio. Il tutto con base in Località Le Fornacelle nel comune di Castagneto Carducci (Li).

I vini di Fabio Motta

Siamo di fronte ad una gamma autorevole e stilisticamente connotata, la quale, oltre al profilo sfumato e bordolese dei Bolgheri Rossi, annovera versioni personali di Vermentino e Sangiovese.

Partiamo allora con il Vermentino Le Gonnare 2023 . Espressivo al naso con aromi varietali di erbe aromatiche, pesca bianca e mandorla. La piacevolezza del sorso è sostenuta da freschezza di cedro e sapidità salmastra. Finale al bergamotto e ananas.

. Espressivo al naso con aromi varietali di erbe aromatiche, pesca bianca e mandorla. La piacevolezza del sorso è sostenuta da freschezza di cedro e sapidità salmastra. Finale al bergamotto e ananas. Il Bolgheri Rosso Le Pievi 2022 , blend di 50& Merlot, 25% Cabernet Sauvignon e 25% Sangiovese, propone intensi effluvi di ribes e sfalcio estivo, poi rosmarino e timo. Ancora sentori iodati e salmastri. Agile e scorrevole in bocca con retrogusto fruttato di ciliegia.

, blend di 50& Merlot, 25% Cabernet Sauvignon e 25% Sangiovese, propone intensi effluvi di ribes e sfalcio estivo, poi rosmarino e timo. Ancora sentori iodati e salmastri. Agile e scorrevole in bocca con retrogusto fruttato di ciliegia. Il Sangiovese Lo Scudiere 2021 profuma di viola, rosa rossa che colorano la tavolozza olfattiva, con marasca matura e liquirizia. Sorso in gioventù tannica, si ravviva con il fresco succo di arancia sanguinella e finisce sapido e speziato.

profuma di viola, rosa rossa che colorano la tavolozza olfattiva, con marasca matura e liquirizia. Sorso in gioventù tannica, si ravviva con il fresco succo di arancia sanguinella e finisce sapido e speziato. Portabandiera assoluto il Bolgheri Superiore Le Gonnare 2021 da uve 70% Merlot e 30& Cabernet Sauvignon. Lo scrigno dei profumi libera susina rossa e lauro, muschio e pino verde, impreziosendosi con ciliegia Ferrovia e ginger. Fanno ancora eco note di alloro e eucalipto. L'attacco in bocca è consistente, caldo, dal tannino setoso, di acidità bilanciata e finale elegante e duraturo che termina con un fruttato ribes e mirtillo. Si chiama ostinazione brianzola.

Fabio Motta

Località Le fornacelle 232 C - 57022 Castagneto Carducci (Li)

Tel 0565 182 8055