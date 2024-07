Il Sigillo Aglianico del Vulture Doc Rosso di Cantine del Notaio

Cantine del Notaio, nel cuore verde della Basilicata, ha dedicato il suo impegno e la sua ricerca ad esplorare tutte le potenzialità enologiche dell’Aglianico che, nel Vulture, trova la sua migliore espressione per una felice combinazione di temperature (con forti escursioni termiche estive e temperature molto alte d’estate), piovosità (assente nei periodi estivi) e suolo per la presenza del tufo vulcanico che “allatta le viti”).

L’azienda dispone di circa 52 ettari suddivisi in aree particolarmente vocate (cosiddette prime zone) di 5 comuni del Vulture (Maschito, Ripacandida, Ginestra, Rionero in Vulture e Barile). L’azienda, dallo studio scientifico sul vitigno e da un recupero di antiche tradizioni (interpretate in chiave più moderna), produce 17 vini diversi di cui 12 a base di Aglianico del Vulture tra cui il Sigillo Aglianico del Vulture Doc Rosso.

Vitigno

100% Aglianico del Vulture

Vendemmia

Ultima decade di novembre/prima decade di dicembre

Vinificazione

Macerazione di circa 30 giorni e fermentazione in acciaio

Maturazione

In carati e tonneaux di rovere francese posti in grotte naturali di tufo vulcanico per un periodo di almeno 24 mesi e ulteriore affinamento di 12 mesi in bottiglia.

Colore

Rosso rubino con riflessi granato, impenetrabile

Profumo

Note di frutti di bosco in confettura (prugna, amarena, mora e mirtillo), cioccolato, pepe nero, viola appassita, carruba, tabacco, cannella, cipria, macis, cuoio, liquirizia, vaniglia e mentolo.

Sapore

Sapido, fresco, pieno, elegante con note di prugna, amarena e mora. Finale molto persistente, speziato con note di liquirizia e cioccolato fondente.

Abbinamento

Selvaggina, brasati, arrosti, formaggi stagionati e dolci a base di cacao amaro.

Temperatura di Servizio

16°-18°C.

Formato

75 cl

Cantine del Notaio

Via Roma,159 85028 - Rionero in Vulture (Pz)

Tel 0972 723689