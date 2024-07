Vermouth di Torino: dagli Stati Generali nuovi ambasciatori e numeri in crescita

Si è concluso con grande successo il secondo incontro degli Stati Generali del Consorzio del Vermouth di Torino, tenutosi il 28 giugno scorso presso l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. L'evento ha riunito i soci del Consorzio, che rappresentano oltre il 96% della produzione di questo rinomato prodotto piemontese, per fare il punto sui traguardi raggiunti nell'ultimo anno e sulle nuove sfide da affrontare.

Vermouth di Torino: il presidente Roberto Bava e il direttore Pierstefano Berta

Vermouth di Torino, crescita costante

Il presidente del Consorzio, Roberto Bava, e il direttore, Pierstefano Berta, hanno illustrato i numerosi successi ottenuti negli ultimi dodici mesi. Tra questi, l'ottenimento del Marchio di Certificazione negli Stati Uniti, un passo fondamentale per proteggere la denominazione "Vermouth di Torino Igp" in un mercato di grande importanza. Il Consorzio ha inoltre intensificato le attività di tutela del marchio, contrastando l'utilizzo improprio della denominazione in Italia e all'estero.

Nonostante le difficoltà del contesto internazionale, il Vermouth di Torino continua a crescere in termini di richiesta e valore. I consumatori apprezzano le sue caratteristiche uniche e l'elevato livello di qualità. A questo proposito, il Consorzio ha organizzato numerose attività di promozione in tutto il mondo, tra cui il progetto "Mediterranean Aperitivo", che ha riscosso un grande successo in Regno Unito, Stati Uniti e Canada.

Nuovi ambasciatori per il Vermouth di Torino

Durante gli Stati Generali sono stati nominati i nuovi "Ambasciatori ed Educatori del Vermouth di Torino", figure chiave per la diffusione della conoscenza e dell'apprezzamento di questo prodotto. Tra gli ambasciatori figurano rinomati chef come Mariuccia Roggero Ferrero e Diego Crippa, mentre tra gli educatori troviamo esperti come Pauline Rita Rosa, Myles Cunliffe e Samuel Boulton.

Vermouth di Torino i nuovi ambasciatori

Dopo il successo della Vermouth Week 2024, il Consorzio parteciperà alla fiera londinese Imbibe a luglio, dove promuoverà l'Aperitivo Mediterraneo con i suoi partner. A fine luglio, seguirà un seminario professionale al forum di Tales of the Cocktail a New Orleans negli Stati Uniti.