Calici & Sapori: la festa del vino e del cibo a Santa Maria della Versa

Santa Maria della Versa è la capitale dell'omonima valle nel Pavese, quella più prestigiosa per la produzione di Pinot Nero e della relativa produzione di Metodo Classico. Proprio per dare lustro alla tradizione vitivinicola di questo storico territorio torna uno degli appuntamenti più attesi per i winelovers. È prevista per lunedì 5 agosto l'edizione 2024 di “Calici & Sapori”, la kermesse enogastronomica che da alcuni anni anima il centro storico mariese.

Il 5 agosto a Santa Maria della Versa torna Calici e Sapori

“Calici & Sapori”, come sarà l'edizione 2024

Sarà un'occasione preziosa per poter degustare in un'unica serata i piatti dei migliori ristoranti locali abbinati ai più rinomati vini prodotti in Valle Versa e in Oltrepò pavese. «L'edizione 2024 è la prima manifestazione di promozione del territorio che questa amministrazione si trova ad organizzare - dichiara Anna Zucconi, sindaco di Santa Maria della Versa -: la valorizzazione dei prodotti del territorio rappresenta uno degli obiettivi che ci siamo posti per far ritornare il paese centro della valle. Anche in queste occasioni la sinergia con le associazioni è importante, per realizzare eventi di qualità in grado di attirare la curiosità di turisti ed intenditori».

Saranno 48 i vini in degustazione a Calici e Sapori, principalmente della Valle Versa

«Calici & Sapori si sta affermando tra le più importanti manifestazioni enogastronomiche del territorio provinciale, raccogliendo, di edizione in edizione, maggiori consensi tra appassionati ed esperti del settore - afferma Manuele Riccardi, Assessore al Turismo e Marketing del Comune di Santa Maria della Versa - Si tratta di una vetrina importante non solo per le attività e le cantina di Santa Maria della Versa, ma anche per quelle dei comuni limitrofi che ogni anno vengono invitate a partecipare alla serata».

“Calici & Sapori”, Santa Maria della Versa si anima

La manifestazione, nata per volontà della precedente amministrazione Comunale, è organizzata dall'attivissima Pro Loco di Santa Maria della Versa. «Certamente si tratta di una grande occasione per promuovere il nostro paese e la nostra vallata», aggiunge Linda Vegezzi, presidente della Pro Loco del paese che conclude: «Quest'anno saranno presenti tredici ristoranti abbinati a ventiquattro cantine, che porteranno in degustazione ben quarantotto vini, principalmente prodotti in Vallle Versa, ma anche provenienti da altre zone dell'Oltrepò pavese».

A Calici e Sapori saranno presenti 13 isole enogastronomiche

Le tredici isole enogastronomiche saranno dislocate tra le zone centrali del paese, nello specifico in via Roma, via Crispi, via Cavour, Piazza Vittorio Veneto e Piazza Vittorio Emanuele II, che per l'occasione saranno arricchite da aree verdi e luci ambientali colorate. Tra le novità dell'edizione odierna, saranno allestite alcune zone dove poter ascoltare musica dal vivo durante le degustazioni di portate e calici. L'apertura casse è prevista per le ore 20.00.

“Calici & Sapori”, l'elenco delle isole del gusto

Qui di seguito le tredici postazioni enogastronomiche, le relative ricette proposte e gli abbinamenti con i vini dei produttori locali: