La Micca Re-Bread: birra artigianale a bassa fermentazione con aromi di pane

La Micca, dal latino “mica” (briciola di pane) è il nome del pane realizzato con lievito madre e farina di grani antichi 100% italiani coltivati nel territorio Parmense. È un pane leggero e genuino, con un gusto inconfondibile. Abbiamo deciso di dare nuova vita alle Micche invendute dei nostri punti vendita, sostituendo fino al 30% del malto d'orzo nella produzione di birra con il nostro pane.

La birra nata è una Keller artigianale a bassa fermentazione, non filtrata e non pastorizzata, dal colore giallo paglierino e che offre aromi delicati e genuini. La sua consistenza morbida ed equilibrata conquista il palato con le dolci note del pane artigianale. Scegliendo La Micca, non solo si può apprezzare una birra di alta qualità, ma si contribuisce anche a sostenere l'ambiente, riducendo lo spreco alimentare e l'impatto negativo sulla natura.

Giacomazzi

Via B.Buozzi 12 - 43126 Parma

Tel 0521 671631