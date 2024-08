Cantine Aperte in Vendemmia 2024: alla scoperta di vino e tradizioni

È tutto pronto per l'arrivo di "Cantine Aperte in Vendemmia 2024", un'edizione dedicata alla scoperta delle tradizioni enogastronomiche italiane attraverso l'esperienza unica della vendemmia a cura del Movimento Turismo del Vino (Mtv).

Merenda in Vendemmia è il tema di Cantine Aperte in Vendemmia 2024

Cantine Aperte in Vendemmia, alla scoperta dell'Italia

Quest'anno, il focus è sulla "Merenda in Vendemmia", un invito a gustare prodotti genuini a chilometro zero, immersi tra i filari. Da nord a sud, ogni regione offre una merenda tipica: dal Friuli con salumi e formaggi locali, all'Emilia Romagna con la piadina e la mortadella, fino alla Sicilia con il pane cunzato. Un'occasione per scoprire la ricchezza e la varietà della nostra enogastronomia.

Merenda in Vendemmia, gli appuntamenti

La merenda durante la vendemmia in Italia varia infatti da regione a regione, riflettendo la ricchezza gastronomica locale. Nel Sud Italia, "pane e pomodoro" è un classico, con varianti come la panzanella, preparata anche in autunno. Non mancano le frittate con erbe di stagione che, comunque, ritroviamo un po' in tutta Italia. Ecco un breve excursus:

In Friuli , il salame e il pane fatto in casa sono protagonisti, accompagnati da formaggi come il Montasio e frittate con erbe spontanee, il tutto innaffiato dal vino.

, il salame e il pane fatto in casa sono protagonisti, accompagnati da formaggi come il Montasio e frittate con erbe spontanee, il tutto innaffiato dal vino. In Trentino , la merenda è dolce a metà mattina, mentre la "regalia" a fine vendemmia celebra con torta di patate, salumi, formaggi e fagioli con cipolle.

, la merenda è dolce a metà mattina, mentre la "regalia" a fine vendemmia celebra con torta di patate, salumi, formaggi e fagioli con cipolle. In Emilia Romagna , si gusta la crescente con mortadella o salame felino, la piadina romagnola con squacquerone e prosciutto, o la pinza con mostarda.

, si gusta la crescente con mortadella o salame felino, la piadina romagnola con squacquerone e prosciutto, o la pinza con mostarda. In Toscana , "pane, burro e vino" è un classico, ma oggi si preferisce la "schiacciata all'uva" o pane con marmellata d'uva.Non manca il tradizionale panino con prosciutto toscano.

, "pane, burro e vino" è un classico, ma oggi si preferisce la "schiacciata all'uva" o pane con marmellata d'uva.Non manca il tradizionale panino con prosciutto toscano. In Abruzzo , si consuma pane con Ventricina, un salume speziato tipico, accompagnato da pane casereccio.

, si consuma pane con Ventricina, un salume speziato tipico, accompagnato da pane casereccio. In Umbria , la torta al testo, una focaccia bassa, farcita con salsiccia, verdure grigliate o ciccioli.

, la torta al testo, una focaccia bassa, farcita con salsiccia, verdure grigliate o ciccioli. In Basilicata , sono protagonisti i peperoni cruschi, peperoni dolci essiccati e fritti fino a diventare croccanti. Vengono spesso accompagnati da pane casereccio.

, sono protagonisti i peperoni cruschi, peperoni dolci essiccati e fritti fino a diventare croccanti. Vengono spesso accompagnati da pane casereccio. In Sicilia , il "pane cunzatu" è condito con pomodori freschi, acciughe, olio d'oliva, origano e caciocavallo o pecorino.

, il "pane cunzatu" è condito con pomodori freschi, acciughe, olio d'oliva, origano e caciocavallo o pecorino. In Sardegna, il Pane Guttiau, variante del carasau, condito con olio e sale, è ideale per la pausa durante la vendemmia.

Catine Aperte in Vendemmia, esperienze per tutti

Le cantine socie del Movimento propongono un ricco calendario di attività:

Vendemmia didattica : impara le tecniche di raccolta dell'uva e diventa "vignaiolo per un giorno".

: impara le tecniche di raccolta dell'uva e diventa "vignaiolo per un giorno". Degustazioni guidate : assaggia i vini delle nuove annate e scopri i abbinamenti perfetti con i prodotti locali.

: assaggia i vini delle nuove annate e scopri i abbinamenti perfetti con i prodotti locali. Visite in cantina : esplora i luoghi dove nasce il vino e scopri i segreti della vinificazione.

: esplora i luoghi dove nasce il vino e scopri i segreti della vinificazione. Laboratori creativi : dai laboratori di pittura con i colori dell'uva alle degustazioni guidate alla cieca.

: dai laboratori di pittura con i colori dell'uva alle degustazioni guidate alla cieca. Passeggiate nei vigneti: ammira il paesaggio autunnale e respira l'aria pura della campagna.

Cantine Aperte in Vedemmia, un'occasione unica

Un'occasione per valorizzare il territorio e promuovere il consumo consapevole. Cantine Aperte in Vendemmia, infatti, è più di una semplice festa: è un'opportunità per valorizzare il territorio, promuovere il turismo enogastronomico e sensibilizzare i consumatori all'importanza di un consumo consapevole del vino.

Violante Gardini Cinelli Colombini, presidente del Movimento Turismo del Vino (credits: stito web Cinelli Colombini)

«La Merenda in Vendemmia - sottolinea Violante Gardini Cinelli Colombini, presidente del Movimento Turismo del Vino - è infatti il tema di questa edizione 2024. Un'occasione unica per valorizzare e far conoscere il ricchissimo e variegato patrimonio enogastronomico di tutta Italia. Per Cantine Aperte in Vendemmia i visitatori delle cantine socie del Movimento Turismo del Vino scopriranno anche come capire se l'uva è pronta per la vendemmia e come la cantina trasforma l'uva in vino diventando “vignaioli per un giorno”. Cantine Aperte in Vendemmia è l'occasione giusta per salutare l'estate e dare il benvenuto all'autunno con un brindisi e un buon tagliere di prodotti locali che unisce gli enoturisti e i produttori di tutto lo Stivale, all'insegna del bere bene, con moderazione, e del bere insieme».