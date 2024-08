Valtellina Wine Festival 2024: un brindisi tra storia e sapori

La Valtellina si prepara ad accogliere appassionati di vino e buongustai da tutta Italia per il suo attesissimo Wine Festival. Un'edizione ricca di appuntamenti che si svolgeranno tra maggio e dicembre, offrendo un'esperienza unica alla scoperta dei vini di questo territorio alpino e delle sue tradizioni.

Torna il Valtellina Wine Festival (foto Ivan Previsdomini)

Un viaggio nel cuore della Valtellina

Dalle degustazioni guidate ai laboratori didattici, passando per le passeggiate tra i vigneti, il programma del festival è variegato e pensato per soddisfare tutti i palati. I produttori locali saranno i protagonisti indiscussi, raccontando la storia e i segreti dei loro vini e coinvolgendo i partecipanti in un'esperienza sensoriale a 360 gradi.

Calici di Stelle, a Sondrio l'appuntamento è il 10 agosto

Tra gli eventi più suggestivi spicca "Calici di Stelle", in programma il 10 agosto a Sondrio. Le vie della città si trasformeranno in un percorso enogastronomico a cielo aperto, dove i visitatori potranno degustare una selezione di vini di Valtellina ammirando le stelle grazie all'osservazione guidata di un astrofilo.

Dire, Fare, Nebbiolo: un weekend tra i sapori della Valtellina

A settembre e dicembre, sarà la volta di "Dire, Fare, Nebbiolo", un evento che si svolgerà a Chiavenna (7 dicembre)e Sondrio (20 e 21 settembre). WineLab, degustazioni e assaggi di prodotti locali faranno da cornice a un weekend all'insegna del gusto e della scoperta.

Oltre agli eventi enogastronomici, il festival offre l'opportunità di scoprire le bellezze artistiche e culturali della Valtellina. Sondrio, capoluogo di provincia, ospita importanti musei come il MVSA e il CAST, mentre Chiavenna, con la sua Collegiata di San Lorenzo e Palazzo Vertemate Franchi, è una tappa obbligata per gli amanti dell'arte e della storia.