Livon celebra 60 anni di vini nel Collio tra storia, tradizione e futuro

L'11 e il 12 settembre 2024, la famiglia Livon ha aperto le porte della propria azienda a Dolegnano (Go) per celebrare un importante traguardo: i 60 anni dalla fondazione della cantina. Questo anniversario, che ha visto la partecipazione di illustri ospiti, collaboratori e partner commerciali, ha avuto come protagonista il Collio, la terra che ha permesso alla famiglia Livon di emergere nel mondo del vino.

I vini di Livon, icone del Collio

Livon, un sogno che diventa realtà nel 1964

Era il 1964 quando Dorino Livon inaugurò la prima cantina di famiglia, segnando l'inizio di una storia che avrebbe visto la crescita di tre generazioni di vignaioli. Con una visione lungimirante, Livon capì subito il potenziale del Collio, una regione viticola unica per biodiversità, ricchezza culturale e caratteristiche pedoclimatiche eccezionali. La sua passione e il suo amore per la terra si tradussero in una dedizione costante alla produzione di vini che esprimono l'essenza di questo territorio straordinario.

Il Collio secondo Livon: un territorio unico e generoso

Le celebrazioni si sono svolte nel cuore del Collio, territorio che rappresenta il fil rouge della storia di Livon. Questo angolo di Friuli, caratterizzato da colline inimitabili e condizioni climatiche ideali, ha fornito il terreno fertile per la crescita dell'azienda. La sensibilità con cui la famiglia Livon ha interpretato il legame con il Collio ha contribuito a creare vini che raccontano la storia di un rapporto profondo e sincero con la terra.

Collio in festa per i 60 anni di tradizione vinicola della famiglia Livon

Livon, valori tramandati di generazione in generazione

Valneo Livon, attuale custode della tradizione familiare, ha ricordato il percorso compiuto dalla sua famiglia: «Siamo partiti dal Collio e anche se oggi i nostri vini sono distribuiti in oltre 50 paesi, manteniamo sempre vivo il legame con questa terra e con il ricordo del primo vigneto e della prima cantina Vencò, a Dolegna, da cui tutto è partito». Le sue parole sottolineano come la famiglia Livon abbia saputo mantenere fede ai valori di Dorino, nonostante l'espansione a livello internazionale.

I nuovi progetti di Livon: una cantina per l’ospitalità di alto livello

Matteo Livon ha parlato dei nuovi progetti che si stanno sviluppando per il futuro dell’azienda. Entro la fine del 2024, sarà completata una nuova cantina a Dolegnano, progettata per offrire esperienze indimenticabili ai visitatori, nel rispetto dello stile friulano. Questa struttura ospiterà una zona per l’affinamento del vino in botti di rovere e anfore, uffici commerciali, un’enoteca aziendale e spazi per le degustazioni.

L'obiettivo è offrire un'accoglienza di alto livello, mantenendo al centro la tradizione vitivinicola del Collio. La nuova cantina sarà un omaggio alla terra natale e un segno della continua dedizione della famiglia Livon alla qualità e all’ospitalità.

Livon, la crescita oltre il Collio: investimenti in Toscana e Umbria

Il successo della famiglia Livon non si limita al Collio. Negli anni, l’azienda ha esteso i suoi investimenti in altre prestigiose regioni vitivinicole italiane. Nel cuore del Chianti Classico, nelle terre del "Gallo Nero", Livon ha fondato Borgo Salcetino, un progetto dedicato alla produzione di vini di alta qualità. Anche l’Umbria ha rapito il cuore della famiglia, con investimenti a partire dal 2001 nella regione di Montefalco, patria del celebre Sagrantino e del Montefalco Rosso.

Livon e il futuro sempre più sostenibile

L’azienda agricola Livon, fedele ai valori della continuità e della tradizione, ha sempre operato con una filosofia produttiva etica e sostenibile. Con investimenti strategici in regioni viticole diverse, l'azienda continua a crescere, puntando a produrre vini che possano soddisfare le aspettative degli esperti e degli appassionati di tutto il mondo.

I festeggiamenti per il 60° anniversario della famiglia Livon sono stati un’occasione per celebrare non solo il passato, ma anche il futuro di un'azienda che continua a innovare e a crescere, senza mai perdere il legame con le proprie radici. La visione lungimirante di Dorino Livon, unita alla dedizione delle generazioni successive, ha permesso a questa storica realtà di diventare un punto di riferimento nel panorama enologico italiano e internazionale.