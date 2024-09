Valtènesi, premiato il Riviera del Garda Classico Doc Groppello firmato Le Gaine

Con un occhio al passato, lo sguardo rivolto verso il futuro senza dimenticare il presente: così il Consorzio della Valtènesi ha aperto il 14 settembre i Giardini e la Corte di Villa Galnica a Puegnago del Garda. Una festa di inizio vendemmia con oltre 70 etichette in degustazione e un pubblico di appassionati richiamati dall'Onav (Organizzazione nazionale degli assaggiatori di vino) per la consegna delle “Spille di Fedeltà” ai soci con almeno 10 anni di iscrizione, alla presenza di due personaggi, «due monumenti» che a loro modo hanno fatto la storia del vino locale e nazionale: Michele Vescia e Pia Berlucchi.

Valtènesi, una festa di inizio vendemmia con oltre 70 etichette in degustazione

Valtènesi, uno sguardo tra passato, presente e futuro

In vetrina il meglio della produzione dei viticoltori della Valtenesi,Riviera del Garda Classico e San Martino della Battaglia, eccellenze del Groppello e dei Rosè della sponda bresciana del lago. Anzitutto lo sguardo rivolto al futuro con la presentazione di una iniziativa dedicata ai più piccoli. Un libretto intitolato “A spasso in Valtènesi”. «Abbiamo voluto pensare alle nuove generazioni - ha detto il presidente del Consorzio Paolo Pasini - perché riteniamo fondamentale trasmettere loro l'orgoglio per il nostro territorio. Protagonisti dell'opuscolo sono Amalia e Pompeo con un richiamo al senatore Molmenti (e a sua moglie) che un secolo fa codificò il vino gardesano. Un libretto ricco di giochi e indovinelli che racconta la storia del vino e le sue peculiarità in forma semplice e immediata. Verrà distribuito in tutte le scuole».

Presentato “A spasso in Valtènesi”, un libro dedicato alle scuole

Poi un occhio rivolto al passato ricordando il past-president Sante Bonomo, grande innovatore e sostenitore della zona vinicola bresciana, fondatore dell'unica cooperativa del Benaco dedicata ai piccoli produttori. «Un prezioso patrimonio - è stato detto - da conservare». A lui è intitolato il premio per il miglior rosso dell'anno (e siamo al presente). L'ambito riconoscimento è andato all'azienda agricola ''Le Gaine'' di Bedizzole (Bs) di cui è titolare Paolo Cottini.

Valtenèsi, premiato un vino d'eccellenza

La giuria guidata dall'infaticabile Fabio Finazzi ha assegnato il riconoscimento per l'anno 2022 ad un rosso di “forza e dai sapori fruttati” che aveva già ottenuto il premio di eccellenza con un punteggio superiore a 85/100 al concorso Enologico ufficiale della Doc Riviera del Garda. Alla selezione hanno infatti partecipato i vini rossi a base Groppello che già avevano conquistato il diploma di eccellenza al concorso enologico ufficiale per la Doc Riviera del Garda Classico-Valtènesi della Fiera del Vino di Polpenazze del Garda (Bs).

Valtènesi, premiato il Riviera del Garda Classico Doc Groppello firmato Le Gaine

I campioni sono stati nuovamente degustati da un panel di esperti, che hanno decretato come vincitore il Riviera del Garda Classico Doc Groppello firmato Le Gaine. Con la consegna del premio è partita ufficialmente la vendemmia all'insegna del meteo pazzo che «ha richiesto - e richiederà- un grande lavoro di pazienza nei vigneti».