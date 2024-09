Prodotti Dop europei e Vini Garda Doc: abbinamento ideale per un picnic all'aperto

Con l’arrivo della bella stagione, le gite fuori porta diventano l'occasione perfetta per godere delle bellezze naturali e delle eccellenze gastronomiche del territorio. In queste uscite, non c'è nulla di meglio che portare con sé dei prodotti Dop europei, garanzia di qualità e autenticità. Iniziando il viaggio nelle splendide zone del lago di Garda, i Vini Garda Doc emergono come alleati per ogni momento di convivialità, distinguendosi per freschezza e mineralità.

I vini Garda Doc emergono come alleati per ogni momento di convivialità, distinguendosi per freschezza e mineralità

Vini Garda Doc: abbinamento d'eccellenza con i prodotti Dop europei

Questi vini, frutto di un clima ideale e di una sapiente tradizione vitivinicola, offrono un'esperienza gustativa armonica, perfetta per un brindisi in riva al lago. Proseguendo verso l'Oltrepò Pavese, il Salame di Varzi Dop si rivela come un simbolo di tradizione e gusto. Con le sue origini antiche e dense di storia e il sapore intenso, la lunga stagionatura resa ottimale dal microclima locale e l’equilibrio di una ricetta affinata nei secoli che prevede l’utilizzo, per disciplinare, anche delle parti nobili del suino, il salame valorizza ogni boccone di un pic-nic in campagna.

Vini Garda Doc: abbinamento d'eccellenza con i prodotti Dop europei

Attraversando le colline del Piemonte, si incontra il Prosciutto Crudo di Cuneo Dop, che incarna la fusione tra tradizione e qualità territoriale. La sua dolcezza e morbidezza sono il frutto di una selezione accurata delle cosce e di antiche tecniche di stagionatura, offrendo una pausa gustativa raffinata. Il viaggio culmina sull'Altopiano del Montasio, dove incontriamo il Formaggio Montasio Dop, capace di coniugare la bontà a virtù di autenticità, naturalità e sostenibilità; sono infatti l’ambiente, la materia prima, la lavorazione e l’artigianalità a rendere unico il Montasio che nelle sue diverse tipologie e stagionature, sa offrire una combinazione armoniosa di profumi, sapori e valori nutritivi.

Questi prodotti tessono insieme un itinerario gastronomico che celebra i paesaggi e i prodotti certificati dai marchi di qualità europea, gli stessi promossi anche dal progetto “Eccellenze Dop: un savoir-faire tutto europeo”. Nata dalla collaborazione tra i Consorzi Garda Doc, Salame di Varzi Dop, Prosciutto Crudo di Cuneo Dop e Formaggio Montasio Dop e cofinanziato dall'Unione Europea, questa campagna triennale mira a diffondere e valorizzare, nei mercati di Italia, Germania e Austria, il patrimonio agroalimentare distintivo dell'Europa.

Finanziato dall'Unione europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione europea o dell’amministrazione erogatrice. Né l'Unione europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.

Consorzio Garda Doc

Via Bassa, 14 - 37066 Sommacampagna (Vr)

Instagram: @gardadocvino