Scoprire il territorio dell'Oltrepò pavese con i vini de La Genisia

Oltrepò Pavese e Pinot Nero: un connubio centenario. Le sinuose colline che a sud di Pavia fanno da cerniera fra Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Liguria rappresentano una sorta di cuneo magico del Pinot Nero, vitigno bizzoso e nobilissimo che con l’esclusione della natìa Borgogna e dello Champagne hanno nell’Oltrepò Pavese l’area italica più vocata.

I vigneti de La Genisia

Una storia d’amore iniziata nel 1865 quando il Conte Augusto Carlo de’ Giorgi di Vistarino, grazie agli studi e ai contatti d’Oltralpe, impiantò nelle sue vigne le prime barbatelle, intuendo le potenzialità dell’area. Negli ultimi anni l’Oltrepò Pavese si sta finalmente facendo apprezzare per come merita, sia per la qualità dei vini, sia per la bellezza di un territorio ancora decisamente sottovalutato dagli enoturisti.

La Genisia: vini d’eccellenza e valorizzazione dell’Oltrepò Pavese

Fra gli alfieri di questa rinnovata fama va sicuramente menzionata la storica cantina Torrevilla a Codevilla (Pv), collettore enologico di un territorio estremamente diversificato, non distante dalle catene appenniniche ma già in odor delle brezze marine provenienti dalla costa ligure.

Alcuni vini de La Genisia

Nel piazzale della cantina spicca l’innovativa e originale Torre Vinaria voluta nel 1964 dall’enologo Emilio Sernagiotto e che ritroviamo stilizzata nel logo de La Genisia, giovane costola d’eccellenza della Torrevilla oltre che articolato progetto di promozione territoriale.

La torre vinaria de La Genisia

Venti vignaioli e 70 ettari vitati coordinati da un team giovane che ha il suo tridente apicale in Matteo Ghiara (Presidente), Gabriele Picchi (Direttore) e Simone Fiori (Enologo) che - con prodotti d’eccellenza come il Centodieci Brut Nature che affina 36 mesi sui lieviti e il Centodieci in versione ferma, entrambi da selezionatissimi grappoli di Pinot Nero - puntano a far conoscere La Genisia e a far da apripista alla scoperta delle bellezze paesaggistiche e gastronomiche dell’area.

Alla scoperta di Varzi: tra borghi medievali e degustazioni d’eccellenza

Gioielli come lo splendido borgo medievale di Varzi, con il Castello Malaspina e i vicoli sottostanti costellati da cantine in pietra a vista in cui stagiona il pregiato Salame di Varzi Dop (per noi il top è quello stra-artigianale della famiglia Buscone) o il rifugio di Monte Chiappo dove Davide e Carola accolgono con garbo gli escursionisti che affrontano l’antica Via del Sale che da Varzi giunge fino alla costa ligure, con vista panoramica che saltella su quattro regioni e all’orizzonte fa la spola dal mare al Monte Bianco.

E in questo mirabile scenario che La Genisia si propone come soggetto aggregatore di iniziative che propongono degustazioni guidate, escursioni, tour esperenziali, sempre con tappa finale nel nuovo e accogliente spazio degustazione dove brindare a questo selvaggio spicchio d’Oltrepò, insieme ai loro schietti e identitari calici di territorio.

La Genisia

Via Villa 2 - 27050 Codevilla (Pv)

Tel 334 68 05 245