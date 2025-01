Anche lo Champagne paga la crisi: calano spedizioni e vendite

Nemmeno lo Champagne è immune dalla crisi globale che sta attraversando il mondo del vino. E non solo perché negli Stati Uniti gli spumanti italiani hanno superato le bollicine francesi sia in volume, che in valore. Le spedizioni totali di Champagne nel 2024 sono state pari a 271,4 milioni di bottiglie, con una riduzione del 9,2% in un anno. Il mercato francese ha registrato 118,2 milioni di bottiglie vendute, segnando un calo del 7,2% rispetto al 2023.

Numeri in calo per lo Champagne

Questo risultato è stato influenzato da un contesto politico ed economico difficile. Le esportazioni, che hanno raggiunto 153,2 milioni di bottiglie, sono diminuite del 10,8% rispetto al 2023. Tuttavia, la quota di mercato estero rappresenta il 56,4% delle vendite totali, confermando il superamento delle vendite interne, una tendenza consolidata negli ultimi anni.

Maxime Toubart, presidente del Syndicat Général des Vignerons e co-presidente del Comité Champagne, ha descritto il settore come un indicatore dello stato d’animo dei consumatori: «Lo Champagne è un vero e proprio barometro del sentimento dei consumatori. E questo non è il momento di festeggiare, con l'inflazione, i conflitti in tutto il mondo, l'incertezza economica e un atteggiamento politico attendista in alcuni dei principali mercati dello Champagne, come la Francia e gli Stati Uniti».

David Chatillon, presidente dell'Union des Maisons de Champagne e co-presidente del Comité Champagne, ha invece ribadito l’importanza di guardare al futuro: « È nei momenti meno favorevoli che dobbiamo prepararci per il futuro, per mantenere la nostra rotta in termini di sviluppo sostenibile e di conquista di nuovi mercati e nuovi consumatori. Lo Champagne è un modello organizzativo solido e sostenibile, che ha dimostrato il suo valore anche di fronte alle avversità e che dà fiducia nel futuro»

Nonostante la diminuzione delle vendite, il settore continua a pianificare strategie per rafforzare la sua posizione nel lungo periodo, valorizzando la sostenibilità e la diversificazione del mercato.