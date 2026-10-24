Cosa prevede l’accordo tra Ais e istituti agrari Il protocollo, firmato il 1° ottobre nella sede del Ministero dell’Istruzione e del Merito, coinvolge le oltre 150 scuole della Rete Nazionale Next AgrInnovation. Ecco cosa prevede l’accordo: Attività in compresenza: i relatori AIS terranno lezioni insieme ai docenti, collegando le materie di studio al territorio e alle sue filiere vitivinicola e olivicola. Non solo teoria: laboratori, progetti di gruppo, compiti di realtà e hackathon sulla comunicazione, in cui squadre di studenti si sfidano con gli esperti AIS come mentor. Occhio alle materie scientifiche (STEM): l’analisi sensoriale si affianca alla chimica e all’elaborazione dei dati, con progetti che possono essere utili anche alla ricerca. Formazione Scuola-Lavoro: le attività di laboratorio e i compiti di realtà potranno valere come orientamento e come Formazione Scuola-Lavoro (ex PCTO). Regole precise per i minorenni: è un punto centrale dell’accordo. L’assaggio di bevande alcoliche è ammesso solo in gruppi composti esclusivamente da studenti maggiorenni, con una dichiarazione scritta della scuola prima di ogni sessione e sempre alla presenza dei docenti. Nelle classi in cui ci sono minorenni si assaggia solo l’olio e si lavora con kit aromatici, schede tecniche, simulazioni digitali e sulla storia e la cultura dei territori. Agevolazioni sui corsi AIS: AIS valuterà agevolazioni per docenti, studenti maggiorenni e neodiplomati delle scuole della Rete che sceglieranno di iscriversi ai corsi ufficiali. Quanto dura? Tre anni, rinnovabili con il consenso di entrambe le parti. Ciascuna può recedere in anticipo con un preavviso di 90 giorni. I soldi e i progetti finanziati: il protocollo è gratuito e non prevede oneri economici per le parti; eventuali spese legate a singole attività sono definite caso per caso negli accordi con le scuole. Di chi sono i materiali creati? I materiali e i contenuti di cui AIS era già titolare restano di sua proprietà. Quelli realizzati insieme nell’ambito del protocollo possono essere utilizzati gratuitamente, per scopi didattici, da tutti gli istituti della Rete. La sicurezza e la responsabilità: le scuole garantiscono ambienti sicuri, coperture assicurative adeguate e la presenza costante dei docenti. Gli esperti AIS affiancano i docenti nella didattica; la vigilanza e la responsabilità sugli studenti, in particolare sui minorenni, restano in capo alla scuola.