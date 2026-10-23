“Conta molto, soprattutto perché siamo a Napoli e la nostra cucina richiama fortemente la tradizione locale, pur reinterpretandola. Ho costruito la carta dei vini cercando di seguire la stessa filosofia dello chef, dando grande spazio alla Campania senza rinunciare a una visione internazionale. Abbiamo circa 600 referenze, comprese grandi maison di Champagne e importanti vini di Bordeaux. Il comportamento dei clienti, però, cambia molto in base al luogo. A Capri, dove ho lavorato per diversi anni, l'ospite era spesso in vacanza e aveva un approccio differente alla ristorazione. A Napoli incontriamo anche persone che viaggiano per lavoro e che hanno esigenze diverse. Il compito del sommelier è comprendere chi ha davanti e accompagnarlo nella scelta.”