In Col Vetoraz impegno, competenza e visione si traducono in una filosofia produttiva profondamente legata alla propria terra. La scelta di dedicarsi esclusivamente al Valdobbiadene Docg, nasce infatti dalla volontà di custodire e valorizzare un’identità che affonda le sue radici nelle colline di Valdobbiadene (Tv), un territorio che l’azienda trevigiana ha sempre difeso con convinzione e perseveranza.

Dalle colline di Valdobbiadene (Tv), Col Vetoraz propone la speciale Docg Extra Dry Cuvée 13

Un legame con Valdobbiadene che guida il lavoro in cantina

Un percorso che, nel tempo, ha portato Col Vetoraz a diventare un punto di riferimento per l’eccellenza dei suoi vini, sostenuto da una squadra unita, dove professionalità e condivisione si incontrano in un autentico spirito di famiglia. Tutto questo trova una perfetta conseguenza in vini pregiati, pensati per accompagnare la tavola durante le festività.

La sede di Col Vetoraz sulle colline trevigiane della zona di Valdobbiadene

«Valdobbiadene è la nostra radice più profonda - spiegano in azienda -, il luogo nel quale da sempre ci riconosciamo. Sentiamo il dovere di rispettare e proteggere questa terra, restituendole, attraverso il nostro lavoro, ciò che ogni vendemmia sa regalarci: la sua unicità, la sua ricchezza e il suo carattere».

Cuvée 13, tredici vigne selezionate per il Valdobbiadene Docg

Questa filosofia si trova anche nel Valdobbiadene Docg Extra Dry Cuvée 13, sintesi di oltre trent’anni di esperienza e di un meticoloso lavoro di selezione. Delle 102 vigne distribuite sulle colline del Conegliano-Valdobbiadene Docg, solo tredici vengono selezionate per dare vita alla cuvée. Ogni parcella viene vinificata separatamente, così da preservarne le caratteristiche distintive, per poi confluire in un unico assemblaggio. È attraverso questo processo che la varietà delle singole origini si armonizza in un’unica, equilibrata espressione del territorio.

Il Valdobbiadene Docg Extra Dry Cuvée 13, prodotto da 13 vigne selezionate tra le 102 dell'azienda