COL VETORAZ
Tredici vigne per un Valdobbiadene Docg: la selezione che firma la Cuvée 13
Col Vetoraz seleziona 13 vigne su 102 per il Valdobbiadene Docg Extra Dry Cuvée 13. Oltre trent’anni di esperienza, legame con il territorio e abbinamenti a tavola definiscono lo stile del vino nelle occasioni di festa
In Col Vetoraz impegno, competenza e visione si traducono in una filosofia produttiva profondamente legata alla propria terra. La scelta di dedicarsi esclusivamente al Valdobbiadene Docg, nasce infatti dalla volontà di custodire e valorizzare un’identità che affonda le sue radici nelle colline di Valdobbiadene (Tv), un territorio che l’azienda trevigiana ha sempre difeso con convinzione e perseveranza.
Un legame con Valdobbiadene che guida il lavoro in cantina
Un percorso che, nel tempo, ha portato Col Vetoraz a diventare un punto di riferimento per l’eccellenza dei suoi vini, sostenuto da una squadra unita, dove professionalità e condivisione si incontrano in un autentico spirito di famiglia. Tutto questo trova una perfetta conseguenza in vini pregiati, pensati per accompagnare la tavola durante le festività.
«Valdobbiadene è la nostra radice più profonda - spiegano in azienda -, il luogo nel quale da sempre ci riconosciamo. Sentiamo il dovere di rispettare e proteggere questa terra, restituendole, attraverso il nostro lavoro, ciò che ogni vendemmia sa regalarci: la sua unicità, la sua ricchezza e il suo carattere».
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Cuvée 13, tredici vigne selezionate per il Valdobbiadene Docg
Questa filosofia si trova anche nel Valdobbiadene Docg Extra Dry Cuvée 13, sintesi di oltre trent’anni di esperienza e di un meticoloso lavoro di selezione. Delle 102 vigne distribuite sulle colline del Conegliano-Valdobbiadene Docg, solo tredici vengono selezionate per dare vita alla cuvée. Ogni parcella viene vinificata separatamente, così da preservarne le caratteristiche distintive, per poi confluire in un unico assemblaggio. È attraverso questo processo che la varietà delle singole origini si armonizza in un’unica, equilibrata espressione del territorio.
L’Extra Dry Cuvée 13 interpreta con versatilità lo stile Col Vetoraz, giocando sull’equilibrio tra morbidezza, freschezza e verticalità. La sua dinamica trama gustativa lo rende ideale dall’aperitivo alla tavola, accompagnando con naturalezza piatti delicati e preparazioni più strutturate. Perfetto con risotti e primi piatti saporiti, trova particolare armonia anche con il baccalà mantecato e il rombo alla mediterranea, confermando la capacità di un grande Valdobbiadene Docg di raccontare la propria terra anche attraverso la convivialità.