Diciotto mesi fa scrivevo che parlare di vini dealcolati o a ridotto contenuto di alcol potesse descrivere un trend di nicchia, quasi un’anomalia salutista. Oggi, nel 2026, i dati globali tracciano un quadro radicalmente diverso: siamo di fronte a una vera transizione strutturale dei consumi. Mentre i consumi di alcolici tradizionali registrano cali importanti (-3% il mercato della birra negli USA nell'ultimo anno), il comparto delle alternative analcoliche avanza ovunque a doppia cifra.

Cresce sempre di più la domanda di vini dealcolati

Bevande analcoliche e giovani: come stanno cambiando i consumi globali

La spinta è guidata da un cambiamento generazionale, visto che oltre il 51% dei giovani tra i 18 e i 25 anni consuma regolarmente bevande analcoliche. La tendenza dominante è quella dei cosiddetti "Blenders", consumatori che non scelgono l'astinenza totale, ma alternano drink alcolici e varianti a zero alcol all'interno della stessa serata o settimana.

In particolare i più giovani alternano spesso ai drink alcolici anche bevande analcoliche

In Europa, la geografia del consumo mostra una spaccatura netta tra i Paesi del Nord e la sponda mediterranea: Regno Unito, Germania e Danimarca guidano l'innovazione e la penetrazione commerciale. In Germania, la produzione di birra analcolica ha superato i 700 milioni di litri, raddoppiando i volumi in vent'anni, mentre nei Paesi mediterranei questo diverso modello di consumo fatica a fare breccia.

Vini dealcolati in Italia: il mercato cresce e i produttori sono alla prova

In questo scenario, l'Italia si trova in una posizione di rincorsa e paradosso culturale. Storicamente legata alla tradizione vitivinicola, la Penisola fatica ad accettare il concetto stesso di "vino senza alcol". Molti produttori nazionali hanno opposto resistenze ideologiche, difendendo l'equazione inscindibile tra vino, cultura e gradazione alcolica.

In Italia si prevede che la richiesta di vino senza alcol crescerà del 36% entro il 2029