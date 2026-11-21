LA SFIDA NO-LOW
Vino dealcolato, tutti puntano sulla crescita: ma è davvero il futuro del vino?
Le bevande No-Low conquistano nuovi consumatori e il mercato mondiale accelera. Tra birra e vino senza alcool, cresce un fenomeno che pone interrogativi sul futuro del settore vitivinicolo e sulle nuove tendenze di consumo
Diciotto mesi fa scrivevo che parlare di vini dealcolati o a ridotto contenuto di alcol potesse descrivere un trend di nicchia, quasi un’anomalia salutista. Oggi, nel 2026, i dati globali tracciano un quadro radicalmente diverso: siamo di fronte a una vera transizione strutturale dei consumi. Mentre i consumi di alcolici tradizionali registrano cali importanti (-3% il mercato della birra negli USA nell'ultimo anno), il comparto delle alternative analcoliche avanza ovunque a doppia cifra.
Bevande analcoliche e giovani: come stanno cambiando i consumi globali
La spinta è guidata da un cambiamento generazionale, visto che oltre il 51% dei giovani tra i 18 e i 25 anni consuma regolarmente bevande analcoliche. La tendenza dominante è quella dei cosiddetti "Blenders", consumatori che non scelgono l'astinenza totale, ma alternano drink alcolici e varianti a zero alcol all'interno della stessa serata o settimana.
In Europa, la geografia del consumo mostra una spaccatura netta tra i Paesi del Nord e la sponda mediterranea: Regno Unito, Germania e Danimarca guidano l'innovazione e la penetrazione commerciale. In Germania, la produzione di birra analcolica ha superato i 700 milioni di litri, raddoppiando i volumi in vent'anni, mentre nei Paesi mediterranei questo diverso modello di consumo fatica a fare breccia.
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In questo scenario, l'Italia si trova in una posizione di rincorsa e paradosso culturale. Storicamente legata alla tradizione vitivinicola, la Penisola fatica ad accettare il concetto stesso di "vino senza alcol". Molti produttori nazionali hanno opposto resistenze ideologiche, difendendo l'equazione inscindibile tra vino, cultura e gradazione alcolica.
Tuttavia, le previsioni indicano che i volumi globali delle bevande No-Alcohol cresceranno del 36% entro il 2029, superando i 18 miliardi di consumazioni complessive. Il pragmatismo del mercato resta però l'unico vero giudice. Arroccarsi su posizioni storiche o culturali escludendo la produzione No-Low non fermerà la domanda globale. Le aziende che sapranno diversificare i propri portafogli, offrendo varianti a ridotto contenuto di alcol di alta gamma, guideranno l'economia del settore nei prossimi anni.