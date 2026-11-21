I Consorzi di tutela del vino cambiano pelle e ne sono ben consapevoli. Anzi, se il decreto ministeriale 633587/2026 cambia le regole su costituzione, riconoscimento e attività degli enti che governano le denominazioni, i protagonisti sono i primi a voler cogliere l’occasione per rilanciare e trovare un nuovo slancio. Anche perché i nuovi compiti non mancano, a partire dall’investimento sull’enoturismo. Le nuove norme le allineano al regolamento europeo sulle indicazioni geografiche e gli enti dovranno adeguare statuti e documenti entro il 14 maggio 2027, pena la perdita dell'incarico. Il Tavolo di Filiera Vino - che riunisce Alleanza Cooperative Agroalimentari, Assoenologi, Cia, Confagricoltura, Copagri, Federdoc, Federvini, Fivi e Unione Italiana Vini - ha espresso apprezzamento per il testo. Tra i punti sottolineati ci sono criteri più chiari di riconoscimento e rappresentatività e strumenti per «calibrare l'offerta sul mercato». Ci sono poi il sostegno all'enoturismo e controlli rafforzati sull'uso improprio delle denominazioni, anche online, coordinati dall'Icqrf. Intanto i Consorzi prendono posizione e non emergono vere obiezioni, anche se emerge il nodo delle risorse per le realtà più piccole: senza aggregazioni sarà difficile reggere.

Asti e Marche promuovono la riforma, ma i nuovi compiti costano

Per il Consorzio dell'Asti Docg, il passaggio chiave è quello sui prezzi. L'ente già negli anni Settanta aveva iniziato a ragionare, attraverso la commissione paritetica, su prezzi di remunerazione delle uve per le diverse fasi di produzione. «L'obiettivo - spiega il presidente Stefano Ricagno - era tenere la filiera in equilibrio rispetto ai margini. Per la storia che rappresenta il consorzio dell'Asti, trovare finalmente il supporto giuridico a questo principio è sicuramente un aspetto positivo». Positivo anche il capitolo enoturismo, su cui il consorzio lavora da sempre sul territorio. «Trovare una modalità ancora più strutturata per intervenire in queste iniziative sicuramente ci pone nuovi obiettivi strategici - aggiunge Ricagno - e il decreto ci riconosce un'ulteriore responsabilità che già comunque sentivamo».

Stefano Ricagno, presidente del Consorzio dell'Asti Docg

Dal canto suo Michele Bernetti, presidente dell'Istituto Marchigiano di Tutela Vini, considera il decreto «un passaggio quasi obbligato». Giudica più corrette le soglie rispetto alla bozza iniziale: «dove la rappresentatività era molto al limite, ora c'è una situazione un pochino più chiara e anche con delle maggioranze più importanti». Bene anche la maggiore responsabilità sulla gestione delle produzioni, «finora affrontata in ordine sparso» puntualizza Bernetti. «Davanti ai cambiamenti veloci nel mercato di questi ultimi anni - osserva - servono - delle riforme strutturali importanti. Alle volte invece è più facile non fare le cose che farle». C’è però un nodo economico, perché «questi compiti un po' cozzano con le esigenze finanziarie dei consorzi, dato che una struttura più ampia va sostenuta. Il carico - riflette Bernetti - non può cascare addosso con le stesse strutture, con le stesse persone». Da qui lo spunto per l'accorpamento delle denominazioni, un modello che l'Imt adotta dall'origine, «altrimenti come si possono gestire piccole denominazioni con un consorzio? Anche sull'enoturismo il quadro resta un po' vago, perché altri provvedimenti aprono l'organizzazione delle attività anche a molti altri enti».

Michele Bernetti, presidente dell'Istituto Marchigiano di Tutela Vin

Valpolicella, l'enoturismo può avvicinare Consorzi e Strade del Vino

Anche per Christian Marchesini, presidente del Consorzio Vini Valpolicella, il decreto «è una bella responsabilizzazione dei consorzi nella gestione delle denominazioni». Per la gestione del potenziale produttivo la raccolta delle firme diventa più complessa, ammette, ma «riusciremo ad attuarlo senza grossissimi problemi». Il carico di lavoro non preoccupa un consorzio che Marchesini stesso indica come «iper strutturato», mentre non nasconde la preoccupazione «per quelli che non sono organizzati e dovranno evolvere, ma in questo senso il decreto può essere uno stimolo per aggregare i consorzi di più piccola dimensione».

Christian Marchesini, presidente del Consorzio Vini Valpolicella

Marchesini rivendica poi una battaglia sull'enoturismo. «Saranno 15 anni che continuo a dire alle Strade del Vino che devono fondersi con il Consorzio dal punto di vista gestionale, pur mantenendo le loro cariche. Forse con il nuovo provvedimento vedremo dei passi in avanti in questa direzione». Il presidente della denominazione veronese conclude infine con un suggerimento quasi sussurrato, ricordando come «un passaggio storico» l’accoglimento della proposta di Confagricoltura rispetto alla composizione dei CdA nel consorzi. Nel nuovo quadro normativo, infatti, nessun socio dovrebbe esprimere più di un consigliere, anche se detiene una quota rilevante del rivendicato.

Maremma e Barbera d'Asti: più poteri ai Consorzi, decisivo il ruolo di Federdoc

Maremma Toscana e Barbera d’Asti danno credito del risultato a Federdoc. Luca Pollini, direttore del Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana, accoglie con soddisfazione un decreto «che recepisce le osservazioni avanzate da Federdoc negli ultimi mesi». Tra le novità più significative indica le norme su gestione delle produzioni, sostenibilità ed enoturismo, ma cita anche la riduzione delle soglie di rappresentatività per i Consorzi delle Igt «che ne favorirà la costituzione e l’accesso agli strumenti di regolazione dell’offerta».

Luca Pollini, direttore del Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana

«Particolarmente importante - aggiunge Pollini - è la possibilità di affiancare alle misure congiunturali già esistenti piani triennali di regolazione dell’offerta, per migliorare la programmazione produttiva, la gestione delle rese e degli stock e l’equilibrio di mercato». E guardando Oltralpe, suggerisce che «sarà interessante approfondire le opportunità legate alle clausole di ripartizione del valore e agli orientamenti non vincolanti sui prezzi, anche alla luce delle esperienze già avviate in alcune aree a Dop francesi».

Filippo Mobrici, residente del Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato