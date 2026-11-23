Un credito d’imposta per sostenere gli acquisti di birra in fusto da parte dei pubblici esercizi e, allo stesso tempo, dare impulso a un canale commerciale che coinvolge produttori, distributori e operatori della filiera brassicola. È questo l’obiettivo del bonus birra 2027, una proposta presentata da Forza Italia, con primo firmatario il deputato Raffaele Nevi, tra gli emendamenti alla Legge di Bilancio 2027. La misura prevede un contributo fiscale di 5 euro per ogni ettolitro di birra acquistata, fino a un massimo di 500 euro all’anno per esercizio, con uno stanziamento complessivo di 5 milioni di euro. Per bar e ristoranti significherebbe ridurre, seppure in misura contenuta, il costo degli approvvigionamenti; per la filiera, incentivare la domanda di birra alla spina e gli acquisti attraverso il circuito distributivo dei fusti.

Legge di Bilancio 2027, un emendamento punta a incentivare la birra alla spina

Bonus birra, fino a 500 euro per ogni pubblico esercizio

Il meccanismo proposto prevede il riconoscimento di un credito d’imposta calcolato sui quantitativi di birra acquistati in fusto nel corso del 2027. Il contributo sarebbe pari a 5 euro per ettolitro, con un tetto massimo di 500 euro per singolo esercizio, raggiungibile con acquisti pari a 100 ettolitri, cioè 10mila litri. I destinatari sarebbero bar, ristoranti e altri locali che somministrano birra alla spina e dispongono di un impianto di spillatura. Il limite sarebbe riferito al singolo punto vendita: le imprese con più locali potrebbero quindi beneficiare dell'agevolazione per ciascun esercizio, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti. Non si tratterebbe di uno sconto sul prezzo della birra per il consumatore, ma di un sostegno fiscale agli operatori della somministrazione, destinato a ridurre parzialmente il costo degli approvvigionamenti. Nel caso in cui le domande superassero le risorse disponibili, il credito potrebbe essere rideterminato proporzionalmente.

Birra alla spina, un canale ancora poco diffuso nei locali

L'incentivo interviene su un segmento che presenta margini di sviluppo nel fuori casa. Secondo un'indagine Ipsos Doxa per Assobirra, riportata nell'analisi di MCO Report, il 52% dei gestori Horeca considera la birra alla spina importante per l'esperienza del cliente, ma soltanto il 38% dei locali la propone. Tra gli ostacoli alla diffusione, il 28% degli intervistati indica una domanda insufficiente, mentre viene segnalata anche la complessità gestionale del servizio.

Birra alla spina, il bonus riguarda anche i ristoranti con più punti vendita

Il dato aiuta a inquadrare la proposta fiscale: sostenere gli acquisti di birra in fusto significa intervenire su un canale che non è ancora presente in una parte consistente degli esercizi. La questione riguarda anche il peso della birra nell'offerta dei locali. Per il 62% dei gestori intervistati è infatti un prodotto molto o abbastanza importante per la socialità del pubblico esercizio, percentuale che sale al 66% negli hotel e nei bar e locali serali. La cena è il principale momento di consumo, indicato dal 59% degli operatori, mentre aperitivo e pranzo si attestano entrambi al 41%.

Consumi di birra in calo e nuove abitudini dei clienti

Il bonus arriva in una fase nella quale il mercato italiano deve confrontarsi con un cambiamento delle abitudini di consumo. Nel 2025 il consumo pro capite di birra è sceso a 35,9 litri, con una contrazione del 2,4%, mentre le birre a bassa o nulla gradazione alcolica hanno registrato una crescita dell'85%, passando dal 2,1% al 3,9% del mercato. Nel Nord Italia queste referenze rappresentano il 16% delle richieste nei locali, contro una media nazionale del 10%. Anche i luoghi di consumo stanno cambiando. L'indagine Ipsos Doxa per il Centro Informazione Birra di Assobirra rileva che il 66% degli italiani associa la birra soprattutto ai momenti trascorsi a casa propria o da amici e familiari. Ristoranti e pizzerie restano comunque un contesto importante, indicato dal 50% degli intervistati, seguiti dai locali serali con il 47%.

Nel 2025 il consumo pro capite di birra è sceso a 35,9 litri

A queste trasformazioni si aggiunge la possibile influenza dei farmaci dimagranti GLP-1 sulle scelte dei consumatori. Un'analisi Circana relativa agli Stati Uniti ha rilevato che, tra le famiglie con almeno un utilizzatore di questi medicinali, la spesa per la birra è inferiore del 13,5% rispetto a quella delle famiglie senza utilizzatori. Si tratta di un dato riferito alla spesa e non di una riduzione generalizzata dei consumi individuali. Anche il biologo nutrizionista Domenicantonio Galatà, su Italia a Tavola, invitava alla prudenza nell'attribuire ai farmaci la contrazione del consumo di alcol, ricordando che si tratta di una tendenza già in corso da anni. Per bar e ristoranti il tema è quindi più ampio del semplice volume di birra venduto. Cambiano le quantità ordinate, le occasioni di consumo e le preferenze verso prodotti a minore gradazione. In questo scenario, la capacità di mantenere attrattiva l'offerta e di intercettare clienti con esigenze differenti diventa un elemento gestionale importante.

Filiera brassicola, anche la produzione agricola è sotto pressione

Le difficoltà non riguardano soltanto il mercato e la distribuzione. Nel 2026 la produzione italiana di orzo da birra è diminuita del 39% a causa di siccità e maltempo, secondo i dati presentati da Coldiretti, Consorzio Birra Italiana e Filiera Agricola Italiana. Le rese dell'orzo distico sono passate da 55 a 37 quintali per ettaro, mentre sono aumentati anche i costi di energia e fertilizzanti. La contrazione delle rese incide sulla disponibilità di materia prima adatta alla maltazione e sulla sostenibilità economica delle coltivazioni, con possibili ripercussioni lungo le diverse fasi della filiera.

Nel 2026 le rese dell'orzo distico sono passate da 55 a 37 quintali per ettaro

Un problema che interessa anche i progetti di birra agricola e di produzione legata alle materie prime locali. In questo quadro, il sostegno agli acquisti di birra in fusto rappresenterebbe un intervento circoscritto alla fase commerciale, rivolto soprattutto al rapporto tra distribuzione e pubblici esercizi. Non inciderebbe direttamente sui costi agricoli o sulla disponibilità di orzo, ma punterebbe a sostenere la domanda attraverso il canale Horeca.

Bonus birra 2027, la misura non è ancora approvata