Il turismo del vino richiede una maggiore integrazione tra chi produce, chi promuove i territori e chi organizza e commercializza i viaggi. È su questo terreno che si muove la collaborazione tra la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino e Fiavet Trentino-Alto Adige, avviata nel 2025 e ora entrata in una fase operativa con un workshop dedicato alla costruzione di nuove esperienze enogastronomiche per il mercato incoming. Il tema assume una dimensione più ampia alla luce del nuovo decreto sui Consorzi di tutela, che attribuisce agli organismi consortili ulteriori competenze anche nella promozione enoturistica e apre a nuove possibilità di aggregazione. Una prospettiva che riporta al centro una questione da tempo discussa nel settore: l'integrazione tra Consorzi e Strade del Vino, con l'obiettivo di coordinare risorse, competenze e attività di valorizzazione territoriale. A rilanciarla è Christian Marchesini, presidente del Consorzio Vini Valpolicella, che propone da anni una gestione integrata delle due realtà, pur mantenendone distinte le rappresentanze.

Vigneti e cantine del Trentino cercano nuove opportunità nell'incontro tra produzione vitivinicola e turismo organizzato

Dalle aziende alle agenzie, il workshop per costruire l'offerta

Mettere in contatto chi produce e accoglie sul territorio con chi organizza e vende viaggi. È questo l'obiettivo del primo workshop operativo che ha riunito cantine, produttori, ristoratori e operatori dell'ospitalità della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino con agenzie di viaggio, tour operator e Dmc (Destination Management Company) di Fiavet Trentino-Alto Adige interessati al mercato enogastronomico incoming. L'incontro rappresenta una nuova fase della collaborazione avviata nel 2025 tra le due organizzazioni. , sulla scia di quanto già avvenuto in Lombardia dove nel 2022 era stato siglato un protocollo d’intesa tra Ascovilo e Federazione di Lombardia delle Strade dei vini e dei sapori. Il percorso aveva già portato alla partecipazione congiunta alle prime due edizioni di Fine Italy #WineTourism Marketplace a Riva del Garda, con incontri B2B che avevano coinvolto circa 50 operatori internazionali e permesso di raccogliere le prime indicazioni sulle richieste del mercato.

Il workshop che ha messo in contatto Strada del Vino e dei Sapori del Trentino con agenzie di viaggio, tour operator e Dmc (Destination Management Company) di Fiavet Trentino-Alto Adige

Il passaggio successivo è ora quello di trasformare le risorse del territorio in esperienze strutturate e commercializzabili, attraverso un confronto diretto tra chi le realizza e chi può inserirle nei propri cataloghi e circuiti di vendita. «Lo scopo è mettere in relazione domanda internazionale e offerta territoriale per rafforzare l'incoming enogastronomico in Trentino, intercettando nuove esigenze del sistema e trasformandole in prodotto commercializzabile», ha spiegato Sergio Valentini, presidente della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, al Trentino. «Per farlo serve conoscersi a fondo e il workshop organizzato va proprio in questo senso. Chi ha partecipato è pioniere di un progetto e può davvero arrivare sulle piattaforme giuste, grazie a un partner autorevole come Fiavet».

Enoturismo, piccoli gruppi e soggiorni da 3 a 7 giorni

La costruzione delle proposte è partita dall'analisi delle indicazioni raccolte durante Fine Italy #WineTourism Marketplace. I dati e le tendenze sono stati presentati da Maddalena Prada, direttrice della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, evidenziando alcune caratteristiche della domanda internazionale. C'è interesse soprattutto per esperienze personalizzabili, rivolte a piccoli gruppi e viaggiatori individuali (Fit, For Individual Travellers). Tra le formule più richieste figurano soggiorni da tre a sette giorni, capaci di integrare vino, gastronomia e attività outdoor. Anche la scelta delle strutture ricettive mostra una doppia direzione: da una parte l'attenzione per l'offerta di fascia medio-alta, dall'altra la ricerca di luoghi autentici e legati alle caratteristiche della destinazione. Primavera e autunno si confermano periodi interessanti per organizzare un viaggio enogastronomico. Tra gli elementi che orientano la scelta ci sono inoltre il contatto diretto con i produttori e la qualità delle esperienze, più che la dimensione dei gruppi o il numero delle attività proposte.

«L'enoturismo ha un potenziale immenso», osserva Sandra Paoli, presidente di Fiavet Trentino-Alto Adige. «Attraverso queste iniziative mettiamo in relazione il territorio, le sue aziende e il loro saper fare con le agenzie di viaggio, che possono così proporle al meglio superando modelli preconfezionati e omologati». La collaborazione, aggiunge, può contribuire anche a distribuire i flussi in periodi meno conosciuti o frequentati, favorendo un rapporto più diretto con la destinazione, secondo uno schema che già sull'Etna si sta provando ad implementare.

Il 75% delle agenzie riceve richieste di viaggi legati al vino

Un altro contributo alla giornata è arrivato da Stefano Tulli, co-fondatore di Windering, piattaforma online dedicata alla scoperta e alla prenotazione di esperienze enoturistiche. Il suo intervento ha approfondito i risultati di un'indagine realizzata in occasione di Fine Italy, dedicata al rapporto tra cantine e intermediari turistici. Dalla ricerca emerge una distanza tra l'interesse dei viaggiatori e la capacità di trasformare le richieste in prenotazioni effettive. Il 75% delle agenzie intervistate ha ricevuto richieste di esperienze legate al vino negli ultimi dodici mesi, ma tra preventivi e conferme si perdono almeno 17 punti percentuali. Un'agenzia su quattro, inoltre, non conclude alcuna vendita.

Il 75% delle agenzie intervistate da Windering ha ricevuto richieste di esperienze legate al vino negli ultimi dodici mesi, ma non tutte si traducono in prenotazioni

Il dato evidenzia una difficoltà che riguarda soprattutto la costruzione e la distribuzione del prodotto enoturistico. La domanda esiste, ma per intercettarla servono proposte comprensibili, organizzate e facilmente acquistabili, tanto che si lavora ad un portale nazionale per turismo del vino, con la Lombardia a fare da apripista. Le richieste, del resto, non riguardano necessariamente itinerari complessi o formule esclusive. Tra le esperienze considerate più accessibili figurano degustazioni, abbinamenti gastronomici che vadano oltre il tradizionale tagliere e tour comprensivi di trasporto e accompagnamento. Elementi che richiedono una progettazione condivisa tra aziende e intermediari, con informazioni complete, prezzi trasparenti e possibilità di personalizzazione.

Vino e montagna, il vantaggio del Trentino e le nuove sinergie con i Consorzi

In questo scenario il Trentino può contare su caratteristiche territoriali che consentono di differenziare la propria offerta. Il rapporto tra vino e montagna, la varietà delle attività raggiungibili in tempi contenuti e la presenza diffusa di piccole aziende visitabili rappresentano elementi utili per costruire soggiorni che integrino più esperienze. A questo si aggiunge una destinazione che, rispetto ad altre aree del turismo del vino, è considerata meno esposta alle dinamiche di overtourism. Un aspetto che può favorire la valorizzazione di località e aziende al di fuori dei circuiti più frequentati, soprattutto nei periodi di primavera e autunno. La collaborazione tra Strada del Vino e Fiavet punta quindi a superare la semplice promozione delle singole eccellenze, lavorando sulla loro organizzazione in prodotti turistici completi. Un'impostazione che si inserisce anche in una fase di cambiamento per il sistema vitivinicolo, con il nuovo decreto sui Consorzi di tutela che riconosce maggiori competenze in materia di enoturismo e apre a nuove forme di aggregazione.

Il provvedimento firmato il 17 novembre 2026 attribuisce ai Consorzi la possibilità di definire indirizzi e accordi con enti locali, scuole e università per sviluppare il turismo legato alle denominazioni e ai territori. Prevede inoltre la possibilità di riunire più denominazioni sotto un unico organismo consortile, a determinate condizioni territoriali e mantenendo l'autonomia decisionale di ciascuna. I nuovi compiti, tuttavia, comportano anche maggiori responsabilità organizzative ed economiche, soprattutto per le strutture di dimensioni più contenute. Un tema che potrebbe favorire ulteriori collaborazioni e aggregazioni.

Consorzi e Strade del Vino, Marchesini rilancia l'integrazione gestionale

Su questo fronte si inserisce la proposta di Christian Marchesini, presidente del Consorzio Vini Valpolicella, che da tempo sostiene l'opportunità di una maggiore integrazione gestionale tra Consorzi e Strade del Vino. «Saranno 15 anni che continuo a dire alle Strade del Vino che devono fondersi con il Consorzio dal punto di vista gestionale, pur mantenendo le loro cariche. Forse con il nuovo provvedimento vedremo dei passi in avanti in questa direzione», ha dichiarato. La prospettiva non riguarda soltanto la condivisione delle attività promozionali. L'integrazione potrebbe consentire di mettere in comune competenze, strutture e risorse, coordinando la tutela e la valorizzazione delle denominazioni con l'organizzazione delle esperienze turistiche. Una possibilità che assume rilievo anche alla luce delle nuove responsabilità assegnate ai Consorzi e delle difficoltà che le realtà più piccole potrebbero incontrare nel sostenerne i costi.

Christian Marchesini, presidente del Consorzio Vini Valpolicella