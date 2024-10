Giornata nazionale dello zafferano: coltivazione, proprietà e ricette

Lo zafferano è una delle spezie più preziose e affascinanti della cucina italiana. Usato da secoli per arricchire piatti e aromatizzare ricette, questo “oro rosso” è oggi più apprezzato che mai, non solo per il gusto, ma anche per le sue proprietà benefiche e per la capacità di trasformare una pietanza in un’esperienza sensoriale completa. Ed è proprio in onore di questa spezia che il 30 ottobre si celebra la "Giornata nazionale dello zafferano". Un’indagine di "Zafferano 3 Cuochi", condotta su oltre mille italiani, mostra come lo zafferano sia molto più che un semplice ingrediente per il risotto: il 71% dei consumatori lo associa alle tradizioni culinarie italiane, ma sei su dieci si divertono a reinventare piatti classici con un tocco innovativo e creativo.

Zafferano: l'oro rosso della cucina italiana

La ricerca rivela una tendenza gastronomica in evoluzione, con lo zafferano che oltrepassa i confini del risotto e trova spazio in una varietà di piatti, dai primi piatti (45%) ai dolci (16%), fino ad arrivare ai drink (13%). Anche i secondi piatti, sia di carne che di pesce, vedono l'uso di questa spezia come elemento distintivo per aggiungere un tocco di raffinatezza e un sapore unico. La versatilità dello zafferano è ormai conosciuta, ma ciò che emerge dall'indagine è anche una buona conoscenza delle sue qualità naturali: l'84% dei consumatori riconosce che lo zafferano proviene dal Crocus Sativus Linneaus, una pianta che fiorisce solo una volta l'anno, e che la sua polvere, di un caratteristico rosso vivo, si trasforma nella nota sfumatura gialla che arricchisce ogni piatto.

La coltivazione dello zafferano: un'antica arte oggi alla portata di tutti

Coltivare lo zafferano a casa può sembrare una sfida, ma in realtà è possibile anche in vaso, come ci ha spiegato Valentina Tescari, esperta coltivatrice laziale. L'impegno nella cura della pianta è fondamentale, così come l'esposizione al sole e un'attenzione speciale alla fase di semina. Il processo di coltivazione è lungo e richiede pazienza: i crochi, da cui si ricava lo zafferano, devono essere piantati tra agosto e settembre, e raggiungeranno la loro fioritura tra ottobre e novembre. Durante l'inverno e la primavera, la pianta entra nella fase vegetativa, con foglie che ingialliscono verso maggio. Successivamente, i bulbi possono essere estratti, divisi e ripiantati per il ciclo dell'anno successivo, una pratica che permette anche ai piccoli coltivatori urbani di godere di un raccolto casalingo di questa spezia preziosa.

Le proprietà benefiche dello zafferano

Il valore dello zafferano non risiede solo nel suo sapore, ma anche nelle sue proprietà benefiche per la salute, che da secoli lo rendono apprezzato sia in cucina che come rimedio naturale. Ricco di antiossidanti, lo zafferano contiene crocina e safranale, sostanze che aiutano a proteggere le cellule dallo stress ossidativo, contribuendo alla salute dell'organismo e alla riduzione di stati infiammatori.

Lo zafferano: molto più di un semplice ingrediente

Inoltre, diversi studi hanno evidenziato come lo zafferano possa essere utile per combattere stati di ansia e depressione, nonché per migliorare la qualità del sonno, tanto che viene spesso consigliato come rimedio naturale contro l'insonnia. Grazie a queste qualità, lo zafferano non è solo un piacere per il palato, ma un vero e proprio alleato per il benessere fisico e mentale.

La magia dello zafferano in cucina: sperimentazione e tradizione

La versatilità dello zafferano ne fa una scelta di eccellenza sia per la cucina casalinga che per quella d'alta ristorazione. Oltre a essere protagonista di risotti, la spezia trova impiego in primi piatti di pasta, secondi di carne e pesce, e persino dolci. Ingredienti come lo speck e la salsiccia sono scelti per aggiungere ricchezza ai piatti, mentre funghi, formaggi e verdure esaltano la delicatezza dello zafferano, creando contrasti e sfumature di gusto che lo rendono perfetto per molte preparazioni. "Zafferano 3 Cuochi", promotore di questo prezioso ingrediente da quasi 90 anni, mette a disposizione del pubblico un archivio di oltre 700 ricette, che spaziano dagli antipasti ai dessert, tutte accomunate da un unico protagonista: l'oro rosso.

Le ricette con lo zafferano

Ecco, quindi, di seguito, alcune ricette con lo zafferano consigliate da Italia a Tavola: