Tre pesti pronti facili da utilizzare per la ristorazione

Nella ristorazione moderna, la capacità di offrire ingredienti pronti all’uso ma di alta qualità è diventata un elemento essenziale per soddisfare le esigenze di chef e operatori. Oltre le referenze Creme, tra le soluzioni più apprezzate, spiccano i Pesti Pronti del brand Tuttogusto di Hügli Italia, prodotti che uniscono freschezza delle materie prime, versatilità e praticità. Alberto Barrile, Culinary Advisor di Tuttogusto ci guida alla scoperta delle referenze di punta, raccontandoci i molteplici utilizzi in cucina.

Hügli si sta preparando a rinnovare il look di Tuttogusto, e questo include anche l’aggiornamento e lo sviluppo delle ricette, tra cui quelle delle referenze Pesti

Pesto di Noci: semplicità e raffinatezza

Il Pesto di Noci Tuttogusto rappresenta una referenza estremamente versatile, ideale per valorizzare sia primi piatti che preparazioni più elaborate. «Questo prodotto si presta a innumerevoli utilizzi,» spiega Barrile. «Pensiamo, ad esempio, a delle tagliatelle condite con il pesto di noci oppure a un riso che utilizzi questo pesto come topping. Ma non finisce qui: è ottimo anche se integrato in un dressing a base di fondo di cottura o demi-glace, da utilizzare per accompagnare carni rosse o di maiale».

Pesto di Noci Tuttogusto

Un punto di forza del pesto di noci è la sua capacità di trasformarsi rapidamente in una salsa pronta: «Basta un minuto per combinare gli elementi e ottenere un risultato sorprendente» aggiunge. Novità assoluta della referenza è l’aumento della granella di noce, che ora si percepisce maggiormente, rendendo il prodotto ancora più ricco e soddisfacente.

Pesto di Pistacchio: per piatti creativi

Il Pesto di Pistacchio Tuttogusto si conferma uno degli ingredienti più richiesti nella ristorazione, presente in numerosi menu, dalle pizzerie alle paninoteche. Nonostante la sua popolarità, offre ancora spunti per utilizzi creativi. «Pensiamo a una tagliatella con bisque di gamberi, battuto di gambero rosso e stracciatella di bufala, con un topping di pesto di pistacchio. Oppure come base per una panatura croccante su carne, come un filetto o una costoletta d’agnello,» suggerisce Barrile.

Pesto di Pistacchio Tuttogusto

L’originalità del prodotto emerge anche in accostamenti meno convenzionali, come l’uso del pesto di pistacchio in una base di pangrattato e olio per creare una crosta saporita, o in una mousse per tartellette raffinate. «La sua versatilità lo rende perfetto anche per aperitivi o finger food, portando un tocco di raffinatezza e gusto in ogni preparazione».

Pesto Rosso: un’esplosione di sapore

Tra le novità assolute, il Pesto Rosso Tuttogusto si distingue per la sua intensità e il suo profilo aromatico, grazie alla base di pomodori secchi arricchiti con olio, origano e capperi. Barrile sottolinea come questo pesto sia perfetto non solo per i primi piatti, ma anche per preparazioni creative: «Lo si può utilizzare come ingrediente principale per aromatizzare una pasta fresca, oppure per dare un boost di gusto a una bruschetta o a una crema spalmabile a base di formaggio».

Pesto Rosso Tuttogusto

La capacità del pomodoro di esaltare i sapori è un valore aggiunto. «È un elemento che può trasformare anche piatti semplici, come un purè di patate o una crocchetta, in preparazioni dal gusto deciso e rotondo» spiega.

Praticità senza compromessi con i Pesti Tuttogusto

Un aspetto comune a tutte le referenze è la praticità. «Sono prodotti già pronti, pensati per essere utilizzati immediatamente,» evidenzia Barrile. «Che si tratti di una bruschetta con il pesto rosso o di una salsa a base di pesto di noci, questi pesti sono stati ricettati per garantire risultati eccellenti senza bisogno di ulteriori lavorazioni».

La combinazione di qualità, praticità e versatilità rende i pesti pronti un alleato indispensabile per chef e ristoratori che desiderano arricchire il proprio menu con proposte gustose, senza rinunciare alla creatività. «La loro forza sta proprio nel permettere di esplorare nuovi accostamenti e creare piatti sorprendenti, con la semplicità di un prodotto già perfettamente bilanciato,» conclude Barrile.

Alberto Barrile: la figura del Culinary Advisor in Hügli Italia

Alberto Barrile è il Culinary Advisor del brand Tuttogusto di Hügli Italia, una figura versatile che unisce competenze tecniche, marketing e supporto commerciale. Collabora attivamente con il reparto di ricerca e sviluppo del gruppo centrale di Hügli per la creazione e ricettazione di nuovi prodotti.

Alberto Barrile, Culinary Advisor del brand Tuttogusto di Hügli Italia

Questo ruolo di collegamento e supporto gli consente di essere il ponte tra l’ufficio sviluppo tecnico e il team commerciale. Nel suo ruolo, va ben oltre il tradizionale lavoro di un commerciale, come lui stesso spiega: «Non mi limito a un aspetto puramente commerciale. Il mio obiettivo è supportare gli operatori nel loro lavoro quotidiano, cercando insieme un modo per renderlo più facile ed efficiente. Sono infatti a loro disposizione per capire insieme come i nostri prodotti possano essere utilizzati a questo scopo. E per lo stesso motivo dedico molto del mio tempo alle attività di formazione: dimostrazioni pratiche, open day, fiere. Sono una figura tecnica-operativa a 360 gradi»