Tre creme versatili e pronte all’uso per la ristorazione

In un mercato gastronomico in continua evoluzione, la scelta delle materie prime è fondamentale per la creazione di prodotti di alta qualità. Hügli ha da sempre posto l’accento sulla qualità delle materie prime come fondamento della sua filosofia di produzione. Come spiega Alberto Barrile, Culinary Advisor del brand Tuttogusto di Hügli Italia, «La scelta e l’utilizzo delle materie prime sono pilastri fondamentali per noi, e rappresentano il cuore della nostra filosofia,» spiega Barrile. «Per noi significa mettere al centro la qualità degli ingredienti utilizzati e lavorare sempre su ricette che esaltino la naturalità e il sapore originale di ogni componente».

Hügli si sta preparando a rinnovare il look di Tuttogusto, e questo include anche l’aggiornamento e lo sviluppo delle ricette, tra cui quelle delle referenze Creme. «Stiamo lavorando su una linea di prodotti con diverse texture, composta da creme dalla consistenza liscia e creme con pezzi, per offrire una gamma sempre più versatile a cuochi e ristoratori. La presenza di una base grassa è fondamentale per ottenere la giusta consistenza e un’amalgama perfetta con gli amidi quando si realizzano piatti come ragù o primi cremosi. Il grasso permette alla crema di legarsi naturalmente alla pasta, garantendo una consistenza vellutata e omogenea» afferma Barrile.

Oltre alla qualità costante, le creme Tuttogusto, offrono un vantaggio di gestione operativa importante: occupano poco spazio in stoccaggio e non richiedono refrigerazione, consentendo una gestione ottimale delle risorse in cucina. Grazie ai vasi in vetro da 500 grammi con tappo richiudibile, queste creme sono facili da conservare e riducono al minimo gli sprechi.

Crema di Zucca: un tocco autunnale

La Crema di Zucca Tuttogusto è un esempio perfetto di come un ingrediente stagionale possa trasformarsi in un protagonista versatile in cucina. Con l’arrivo dell’autunno, diventa un ingrediente ideale per arricchire le ricette stagionali, regalando calore e profondità ai piatti.

Crema di Zucca Tuttogusto

«Quello che cerco sempre di comunicare ai professionisti della ristorazione è la grande adattabilità delle nostre creme. Ad esempio, un pizzaiolo potrebbe facilmente utilizzare la crema di zucca come base per pizze o focacce farcite, abbinandola a formaggi o salumi per creare gusti autunnali avvolgenti,» spiega Barrile. «Ma la Crema di Zucca non si limita alla pizzeria: è ideale anche per chi lavora nei ristoranti e vuole dare un tocco speciale ai primi piatti, come un risotto alla zucca, in cui la crema aggiunge cremosità e un sapore autentico senza complicare il processo. Si potrebbe inserire direttamente nell’impasto per gnocchi, rendendo l’aroma di zucca ancora più presente nel piatto; oppure utilizzare per la preparazione di torte alla carota e zucca. Questo dimostra quanto la crema possa adattarsi a proposte sia dolci che salate».

Crema di Carciofi con pezzi: semplicità e gusto

La Crema di Carciofi con pezzi Tuttogusto è un ingrediente che, grazie alla sua consistenza e alla presenza di pezzi di carciofo, aggiunge una profondità di sapore alle ricette. «È un prodotto particolarmente versatile, pensato per chi cerca una soluzione pratica ma di qualità,» continua Barrile. «Uno dei suoi punti di forza è la presenza dei pezzi, che aggiungono consistenza e un sapore autentico, eliminando la necessità di utilizzare carciofi freschi o di stagione».

Crema di Carciofi con pezzi Tuttogusto

L’utilizzo della Crema di Carciofi con pezzi permette di evitare ulteriori passaggi di preparazione, come la pulizia o la lavorazione del carciofo stesso, rendendola una soluzione pratica per ristoratori e chef che vogliono proporre piatti di qualità senza complicare il processo. Grazie alla sua consistenza, questa crema si presta perfettamente come base o farcitura per numerosi piatti. «Ad esempio, è ideale per la preparazione di flan o primi piatti gratinati come crespelle, lasagne e cannelloni,» aggiunge Barrile. «Con un prodotto così completo e ricco, è possibile offrire un’esperienza di gusto genuina e avvolgente senza bisogno di ulteriori preparazioni» conclude Barrile.

Crema di tartufo: eleganza in cucina

Il tartufo, con il suo profumo intenso e il sapore deciso, è un ingrediente che esige attenzione nell’abbinamento per non sovrastare il resto del piatto. La Crema Tartufata Tuttogusto è disponibile in tre versioni: due a base di tartufo nero e una di tartufo bianco, tutte arricchite da una base di champignon che ne esalta l’aromaticità.

Crema Tartufata Tuttogusto

«Per ottenere un sapore più equilibrato, suggerisco di unire la crema di tartufo a elementi che ne ammorbidiscano il gusto senza perdere l’aroma inconfondibile,» spiega Barrile. «La Crema Tartufata, ad esempio, si presta molto bene come base per fondi di cottura o demi-glace, oppure può essere integrata in preparazioni cremose come besciamella o burro aromatizzato. Così facendo, si ottiene una rotondità di gusto che rende il tartufo meno intenso e più armonico, grazie ai grassi che amplificano il profumo ma smussano il sapore».

Il tartufo, però, si dimostra un ingrediente versatile anche in impasti che ne valorizzano il sapore in modo diverso. «Abbiamo sperimentato la crema di tartufo direttamente nell’impasto di farina e uova per creare pasta fresca aromatizzata, come tagliatelle o pappardelle. Inserendo il tartufo nell’impasto, la pasta assume una nota aromatica che la rende ideale per piatti intensi, come le tagliatelle al cinghiale,» prosegue Barrile. «È una soluzione creativa che permette di godere del sapore tartufato fin dalla prima forchettata, senza aspettare il condimento finale».

Alberto Barrile: la figura del Culinary Advisor in Hügli Italia

Alberto Barrile è il Culinary Advisor del brand Tuttogusto di Hügli Italia, una figura versatile che unisce competenze tecniche, marketing e supporto commerciale. Collabora attivamente con il reparto di ricerca e sviluppo del gruppo centrale di Hügli per la creazione e ricettazione di nuovi prodotti.

Alberto Barrile, IL Culinary Advisor in Hügli Italia

Questo ruolo di collegamento e supporto gli consente di essere il ponte tra l’ufficio sviluppo tecnico e il team commerciale. Nel suo ruolo, va ben oltre il tradizionale lavoro di un commerciale, come lui stesso spiega: «Non mi limito a un aspetto puramente commerciale. Il mio obiettivo è supportare gli operatori nel loro lavoro quotidiano, cercando insieme un modo per renderlo più facile ed efficiente. Sono infatti a loro disposizione per capire insieme come i nostri prodotti possano essere utilizzati a questo scopo. E per lo stesso motivo dedico molto del mio tempo alle attività di formazione: dimostrazioni pratiche, open day, fiere. Sono una figura tecnica-operativa a 360 gradi».

