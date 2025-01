AB Mauri al Sigep World 2025 tra novità e showcooking imperdibili

Dal 18 al 22 gennaio, AB Mauri sarà tra i protagonisti di Sigep World di Rimini, trasformando il suo stand in un crocevia di sapori, idee e valori che rappresentano il meglio della cultura culinaria italiana. L'azienda, specializzata nella produzione di lieviti e ingredienti per panificazione, pizzeria e pasticceria, porta con sé un programma ricco di eventi, showcooking e incontri imperdibili, pensati per celebrare l'arte gastronomica e i suoi molteplici volti. L'obiettivo è quello di unire tradizione e innovazione in un dialogo aperto che rispecchia le nuove esigenze di gusto e organizzazione, senza mai perdere di vista i valori di sostenibilità e inclusione.

AB Mauri presenta showcooking e novità a Sigep World 2025

Gli appuntamenti di AB Mauri al Sigep World 2025

Sabato 18 gennaio

Il debutto di AB Mauri al Sigep sarà segnato dalla presentazione di una delle grandi novità del 2025: la "Pizza in pala senza glutine", introdotta da Tiziano Casillo e Fabrizio Iacovella, pizza chef di AB Mauri. Rina Poletti sarà invece protagonista con il suo showcooking “La sfoglina e il tortellino bolognese”, dove preparerà in diretta la pasta fresca con il mattarello. Sempre sabato, Giovanna Alberti presenterà Pancotto Réàl. Umberto Rovati di Riso Scotti racconterà poi l'incontro tra due eccellenze: Riso Venere® e Scrocchiarella. Nel pomeriggio, spazio alla pasticceria d'autore con il maestro Roberto Rinaldini, che terrà una masterclass intitolata "Essere o non essere: Fetta di pane e cioccolato". Infine, il vegan master chef Emanuele Di Biase proporrà Passion, una ricetta vegana preparata con la base Scrocchiarella.

Domenica 19 gennaio

La giornata di domenica si aprirà con lo showcooking "L'alba lievitata: l'arte della colazione moderna", condotto da Samuel Gonzalez e Gianni Pina, pastry chef. Seguirà un altro appuntamento dedicato alla "Pizza in pala senza glutine", ancora con Casillo e Iacovella. Saverio Morabito presenterà Brianza Atipica, una creazione che mescola sapori del nord e del sud Italia, mentre Xiaoteng Ding stupirà con China's Little Red, ispirata alla tradizione culinaria cinese. Nel frattempo, Silvio De Ponti illustrerà il caso di successo di Atipico Bistrò, utilizzando la base Scrocchiarella. Anche domenica, Emanuele Di Biase incanterà i visitatori con la sua ricetta vegana Island.

Lunedì 20 gennaio

Lunedì sarà una giornata ricca di spunti innovativi. Roberto Rinaldini guiderà una masterclass dal titolo "Ritorno al futuro: torta all'italiana al cioccolato", mentre lo chef stellato Roberto Proto presenterà Giardino d'inverno, una ricetta completamente vegetale che esalta i sapori di stagione. Nel pomeriggio, il team della Locanda Dal Barba, in collaborazione con la Chocolate Academy, realizzerà ricette con il cioccolato Novacrem, dimostrando il valore dell'inclusione sociale. Non mancheranno appuntamenti con la pasticceria, grazie a Samuel Gonzalez e la sua "Colomba Soffio, al limone e cioccolato bianco", e con il vegan master chef Emanuele Di Biase, che proporrà Explosion.

Martedì 21 gennaio

L'ultimo giorno si aprirà con Samuel Gonzalez e Silvio Pala, protagonisti dello showcooking "Fiocco di neve, un dolce che ha rivoluzionato il mondo della pasticceria". Seguirà Simona Russo, che con "Tapas y más" unirà tradizioni italiane e spagnole utilizzando la base Scrocchiarella. La giornata si concluderà con Enrico e Paolo Famà di Accademia Pizzaioli, che racconteranno storie di successo legate alla pizza italiana.