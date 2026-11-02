A Natale il panettone è molto più di una referenza stagionale. Per una pasticceria rappresenta una firma: racconta la sensibilità del professionista, la scelta delle materie prime e la capacità di trasformare una lavorazione complessa in un’esperienza che il cliente desidera ritrovare. Il profumo all’apertura, la struttura al taglio e la morbidezza all’assaggio contribuiscono a costruire questa identità, insieme agli ingredienti che rendono riconoscibile ogni ricetta. Anche nel senza glutine sono questi dettagli a determinare il valore della proposta natalizia.

Un assortimento di dolci natalizi senza glutine realizzati con la miscela Mirum di Molino Merano

Panettoni, pandori e dolci lievitati conquistano il proprio spazio in vetrina attraverso gusto, consistenza e cura del risultato. Per il laboratorio, la sfida è tradurre un’idea in un prodotto di qualità, mantenendo precisione nelle settimane in cui si concentrano ordini, preparazioni e consegne.

Mirum, dalla lavorazione all’assaggio

Sviluppata per la produzione professionale di lievitati dolci, Mirum è la miscela senza glutine di Molino Merano che trova nei gran lievitati di Natale una delle sue applicazioni. La formulazione è studiata per favorire impasti stabili, una lievitazione controllata e un’elevata resa in volume, con una struttura ben alveolata e una morbidezza persistente nel tempo.

Mirum, la miscela con farina di riso, e quindi senza glutine, di Molino Merano

Il profilo gustativo pulito valorizza gli ingredienti della ricetta, lasciando al professionista dell’arte bianca la possibilità di definirne il carattere. Una base pensata per accompagnare la lavorazione e sostenere la qualità del prodotto finito.

L’esperienza di Fabio Nazzari

A raccontare le possibilità di Mirum è Fabio Nazzari, pasticcere e testimonial della linea senza glutine di Molino Merano: «Mirum si distingue per l’elevata lavorabilità e per la sua versatilità applicativa. Consente di realizzare diverse tipologie di lievitati dolci, soffici, ben sviluppati e capaci di conservare a lungo la loro morbidezza. Sono caratteristiche importanti anche quando si lavora sui gran lievitati di Natale, perché la qualità nasce dalla gestione dell’impasto e deve ritrovarsi nel prodotto finito, al taglio e all’assaggio».

Fabio Nazzari, pasticcere e testimonial della linea senza glutine di Molino Merano

«Per il professionista - continua Nazzari - poter contare su una lavorazione controllata e su una qualità costante significa avere una base affidabile sulla quale costruire la propria ricetta. La versatilità riguarda anche i formati: dalle creazioni da condividere ai lievitati più piccoli, è possibile articolare la proposta del laboratorio e dare spazio a interpretazioni differenti. L’obiettivo è ottenere dolci senza glutine che si facciano apprezzare per la loro sofficità, il loro sviluppo e il piacere dell’assaggio».

Molino Merano, una linea dedicata al senza glutine Il senza glutine è uno degli ambiti di specializzazione di Molino Merano, che dispone di uno stabilimento dedicato, con attività di ricerca e sviluppo e controllo qualità. La proposta professionale comprende miscele per diverse esigenze dell’arte bianca: Mirum per lievitati dolci e gran lievitati, Maximo per molteplici preparazioni di panificazione e pasticceria e Sirolo per la pizza. Nella proposta senza glutine trova spazio anche il nuovo Mix Universale che amplia la gamma Molino Merano. Un’offerta che affianca prodotti dedicati a lavorazioni specifiche e miscele versatili, per rispondere a esigenze differenti.

La firma resta al professionista, Molino Merano lo affianca