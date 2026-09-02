GRANDI LIEVITATI
Panettone, tre miscele con lievito madre per diverse esigenze di laboratorio
Molino Merano affida a Contessa la libertà di personalizzare la ricetta, a Divina la costanza nelle lavorazioni e a Regina la spinta delle fermentazioni naturali, offrendo basi tecniche dalle identità distinte
Indice
- 1Tre miscele, tutte con lievito madre
- 1.1Contessa: la semplicità che lascia spazio alla creatività
- 1.2Divina: affidabilità e costanza, impasto dopo impasto
- 1.3Regina: la forza del lievito madre attivo
- 2Una gamma che cresce insieme al mercato
- 3Più di una miscela, un modo di interpretare il grande lievitato
Ogni professionista dell'arte bianca ha un'idea precisa di come deve essere il proprio panettone. C'è chi ricerca un'alveolatura ampia e irregolare, chi punta su una morbidezza che si conserva nel tempo, chi vuole esaltare il profilo aromatico del lievito madre o costruire una ricetta completamente personale. Per questo non può esistere una miscela universale, capace di rispondere a ogni esigenza. Da questa consapevolezza nasce la proposta Gran Lievitati di Molino Merano.
Una gamma sviluppata per offrire ai professionisti basi tecniche differenti, accomunate da un unico obiettivo: valorizzare il lavoro del laboratorio, lasciando a ogni artigiano la libertà di esprimere la propria identità.
Tre miscele, tutte con lievito madre
Tre miscele, tre filosofie produttive, un unico filo conduttore: il lievito madre, elemento distintivo della ricerca Molino Merano e cuore di una gamma progettata per accompagnare il professionista dalle prime prove fino alla produzione stagionale.
Contessa: la semplicità che lascia spazio alla creatività
Chi sceglie Contessa cerca una formulazione essenziale, pulita e altamente personalizzabile. La miscela è completamente clean label, senza latte e senza aromi aggiunti, caratteristiche che permettono di costruire una ricetta unica, senza vincoli imposti dalla base. Il lievito madre contribuisce allo sviluppo della struttura e del profilo aromatico, mentre la formulazione essenziale offre la massima libertà nella scelta degli ingredienti caratterizzanti. Una soluzione pensata per chi considera il panettone la propria firma.
Divina: affidabilità e costanza, impasto dopo impasto
Per molti laboratori la priorità è poter contare su una lavorazione stabile e ripetibile. È da questa esigenza che nasce Divina, miscela con lievito madre e senza enzimi, sviluppata per garantire equilibrio durante tutte le fasi della lavorazione. La sua forza è la costanza. Permette di affrontare impasti ricchi e lunghe lievitazioni con maggiore sicurezza, offrendo al professionista una base tecnica affidabile sulla quale sviluppare la propria ricetta. Perché la qualità non dipende solo dall'ispirazione, ma anche dalla capacità di ottenere lo stesso risultato giorno dopo giorno.
Regina: la forza del lievito madre attivo
Per chi punta all'eccellenza, Molino Merano propone Regina, la miscela premium della Linea Imperiali. Formulata con 100% lievito madre attivo, non richiede l'aggiunta di lievito secco ed è completamente senza emulsionanti e senza aromi aggiunti. Una ricetta essenziale, studiata per accompagnare fermentazioni naturali e offrire al professionista la massima libertà nella personalizzazione del proprio grande lievitato. Regina non definisce il risultato finale, ma mette a disposizione una base tecnica di alto livello, pensata per valorizzare tecnica, ingredienti e sensibilità artigianale, lasciando che sia il professionista a imprimere la propria firma in ogni impasto.
Una gamma che cresce insieme al mercato
Accanto alle tre miscele dedicate al panettone, la linea Gran Lievitati comprende anche soluzioni pensate per rispondere all'evoluzione del mercato e alle nuove esigenze dei consumatori. Bio Divina è dedicata alle produzioni biologiche; Estella è la miscela sviluppata per grandi lievitati vegani e senza latte; Mirum rappresenta la proposta professionale per il mondo senza glutine.
Completa l'offerta la Farina Gran Lievitati, una farina di grano tenero tipo 0 ad alta forza, studiata per sostenere impasti ricchi e lunghe lievitazioni grazie alla sua elevata stabilità e capacità di assorbimento.
Più di una miscela, un modo di interpretare il grande lievitato
Dietro ogni referenza della linea Gran Lievitati c'è la stessa filosofia: offrire al professionista non una ricetta predefinita, ma una base tecnica affidabile da cui partire per costruire un prodotto unico. Perché il valore di un grande lievitato non si misura soltanto nella sua struttura o nella sua alveolatura, ma nella capacità di raccontare il laboratorio che lo ha creato.
È questa la visione che guida Molino Merano nello sviluppo della propria gamma: mettere a disposizione dei professionisti dell'arte bianca soluzioni diverse per interpretare un unico obiettivo, trasformare tecnica, esperienza e creatività in un grande lievitato capace di lasciare il segno.