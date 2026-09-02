Divina: affidabilità e costanza, impasto dopo impasto

Per molti laboratori la priorità è poter contare su una lavorazione stabile e ripetibile. È da questa esigenza che nasce Divina, miscela con lievito madre e senza enzimi, sviluppata per garantire equilibrio durante tutte le fasi della lavorazione. La sua forza è la costanza. Permette di affrontare impasti ricchi e lunghe lievitazioni con maggiore sicurezza, offrendo al professionista una base tecnica affidabile sulla quale sviluppare la propria ricetta. Perché la qualità non dipende solo dall'ispirazione, ma anche dalla capacità di ottenere lo stesso risultato giorno dopo giorno.