Indice

Ogni professionista dell'arte bianca ha un'idea precisa di come deve essere il proprio panettone. C'è chi ricerca un'alveolatura ampia e irregolare, chi punta su una morbidezza che si conserva nel tempo, chi vuole esaltare il profilo aromatico del lievito madre o costruire una ricetta completamente personale. Per questo non può esistere una miscela universale, capace di rispondere a ogni esigenza. Da questa consapevolezza nasce la proposta Gran Lievitati di Molino Merano.

Le tre miscele Gran Lievitati di Molino Merano: Divina, Regina e Contessa
Le tre miscele Gran Lievitati di Molino Merano: Divina, Regina e Contessa

Una gamma sviluppata per offrire ai professionisti basi tecniche differenti, accomunate da un unico obiettivo: valorizzare il lavoro del laboratorio, lasciando a ogni artigiano la libertà di esprimere la propria identità.

Tre miscele, tutte con lievito madre

Tre miscele, tre filosofie produttive, un unico filo conduttore: il lievito madre, elemento distintivo della ricerca Molino Merano e cuore di una gamma progettata per accompagnare il professionista dalle prime prove fino alla produzione stagionale.

Panettone al cioccolato realizzato con la farina Regina di Molino Merano
Panettone al cioccolato realizzato con la farina Regina di Molino Merano
Contessa: la semplicità che lascia spazio alla creatività

Contessa: la semplicità che lascia spazio alla creatività

Chi sceglie Contessa cerca una formulazione essenziale, pulita e altamente personalizzabile. La miscela è completamente clean label, senza latte e senza aromi aggiunti, caratteristiche che permettono di costruire una ricetta unica, senza vincoli imposti dalla base. Il lievito madre contribuisce allo sviluppo della struttura e del profilo aromatico, mentre la formulazione essenziale offre la massima libertà nella scelta degli ingredienti caratterizzanti. Una soluzione pensata per chi considera il panettone la propria firma.

Divina: affidabilità e costanza, impasto dopo impasto

Divina: affidabilità e costanza, impasto dopo impasto

Per molti laboratori la priorità è poter contare su una lavorazione stabile e ripetibile. È da questa esigenza che nasce Divina, miscela con lievito madre e senza enzimi, sviluppata per garantire equilibrio durante tutte le fasi della lavorazione. La sua forza è la costanza. Permette di affrontare impasti ricchi e lunghe lievitazioni con maggiore sicurezza, offrendo al professionista una base tecnica affidabile sulla quale sviluppare la propria ricetta. Perché la qualità non dipende solo dall'ispirazione, ma anche dalla capacità di ottenere lo stesso risultato giorno dopo giorno.

Regina: la forza del lievito madre attivo

Regina: la forza del lievito madre attivo

Per chi punta all'eccellenza, Molino Merano propone Regina, la miscela premium della Linea Imperiali. Formulata con 100% lievito madre attivo, non richiede l'aggiunta di lievito secco ed è completamente senza emulsionanti e senza aromi aggiunti. Una ricetta essenziale, studiata per accompagnare fermentazioni naturali e offrire al professionista la massima libertà nella personalizzazione del proprio grande lievitato. Regina non definisce il risultato finale, ma mette a disposizione una base tecnica di alto livello, pensata per valorizzare tecnica, ingredienti e sensibilità artigianale, lasciando che sia il professionista a imprimere la propria firma in ogni impasto.

Una gamma che cresce insieme al mercato

Accanto alle tre miscele dedicate al panettone, la linea Gran Lievitati comprende anche soluzioni pensate per rispondere all'evoluzione del mercato e alle nuove esigenze dei consumatori. Bio Divina è dedicata alle produzioni biologiche; Estella è la miscela sviluppata per grandi lievitati vegani e senza latte; Mirum rappresenta la proposta professionale per il mondo senza glutine.

Le farine Bio ed Estella di Molino Merano
Le farine Bio ed Estella di Molino Merano

Completa l'offerta la Farina Gran Lievitati, una farina di grano tenero tipo 0 ad alta forza, studiata per sostenere impasti ricchi e lunghe lievitazioni grazie alla sua elevata stabilità e capacità di assorbimento.

Pubblicità

Più di una miscela, un modo di interpretare il grande lievitato

Dietro ogni referenza della linea Gran Lievitati c'è la stessa filosofia: offrire al professionista non una ricetta predefinita, ma una base tecnica affidabile da cui partire per costruire un prodotto unico. Perché il valore di un grande lievitato non si misura soltanto nella sua struttura o nella sua alveolatura, ma nella capacità di raccontare il laboratorio che lo ha creato.

Leggi anche

Pizza e panificazione, le soluzioni di Molino Merano per impasti professionaliMolino Merano rivoluziona la pizza: il farro entra negli impasti professionaliIl pane diventa arte: un corso che ispira i maestri pasticceri

È questa la visione che guida Molino Merano nello sviluppo della propria gamma: mettere a disposizione dei professionisti dell'arte bianca soluzioni diverse per interpretare un unico obiettivo, trasformare tecnica, esperienza e creatività in un grande lievitato capace di lasciare il segno.

Via Industriale 7 39011 Lana 39011 Lana (BZ) Italia