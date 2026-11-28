Una corretta filtrazione dell’acqua può contribuire a ridurre i costi di manutenzione, preservare l’efficienza delle apparecchiature professionali e migliorare la qualità del servizio di bar, ristoranti e hotel. Dalla preparazione del caffè alla cottura degli alimenti, fino alla produzione del ghiaccio, l’acqua svolge infatti un ruolo fondamentale nelle attività quotidiane degli operatori dell’Horeca, con ricadute anche sul piano economico e ambientale. Proprio per approfondire questi aspetti, Brita ha organizzato alla Triennale di Milano un incontro con clienti, partner, giornalisti e professionisti del settore, partendo da una domanda: «Quanto vale l’acqua giusta per il proprio business?».

Brita ha approfondito a Milano i vantaggi economici e qualitativi dell'acqua filtrata nell'Horeca

Il valore dell’acqua per bar, ristoranti e hotel

Parlare di acqua, elemento essenziale per l’uomo e per la natura, può sembrare scontato. Spesso, però, ci si accorge della sua importanza soltanto «quando diventa un problema», come ha sottolineato Lorenzo Servello, amministratore delegato di Brita Italia. «Senza l’acqua giusta, un bar non avrebbe caffè, cucina né ghiaccio. Eppure, l’acqua resta invisibile, soprattutto nei bilanci delle aziende: proponiamo di trasformarla da commodity invisibile in asset visibile». Una risorsa di cui si comprende pienamente il valore anche osservando gli effetti della siccità durante i mesi estivi, quando fiumi e laghi si riducono ai minimi termini e la vegetazione urbana soffre per la mancanza d’acqua.

Lorenzo Servello, amministratore delegato di Brita Italia

Per un ristorante o un hotel, quindi, la questione riguarda tanto la qualità dell’offerta gastronomica quanto la gestione dell’attività. Secondo Brita, attraverso un adeguato sistema di filtrazione è possibile offrire maggiore sicurezza alla clientela, valorizzare il gusto del caffè e degli alimenti e proteggere le attrezzature utilizzate quotidianamente. La domanda che un imprenditore dovrebbe porsi, dunque, riguarda il valore che un filtro può generare per la propria attività, al di là del suo costo di acquisto. Con i filtri professionali, infatti, l’acqua diventa «un ingrediente a tutti gli effetti e, allo stesso tempo, uno strumento tecnico che protegge i macchinari».

Acqua filtrata nell’Horeca: sostenibilità e costi di manutenzione

Anche l’impiego dei water dispenser permette di ottenere risultati concreti e misurabili sul fronte della sostenibilità. «Un hotel qui vicino, con un solo water dispenser in sala colazione, ha sostituito 20mila bottiglie d’acqua in un anno: conto economico e sostenibilità devono essere parte della stessa cosa» ha aggiunto Servello. A supporto degli operatori, inoltre, Brita ha sviluppato l’app “Professional Filter Service”, un assistente digitale che guida il professionista nella scelta della tipologia e delle dimensioni del filtro più adatto alle proprie esigenze, consentendo anche di monitorare gli intervalli di sostituzione.

Le soluzioni per il trattamento dell'acqua favoriscono la sostenibilità e semplificano la gestione operativa

Nel corso dell’incontro, Gianluigi Contin, amministratore delegato di Vva Business Consulting, ha illustrato i risultati di due ricerche di mercato condotte in preparazione del workshop. Dagli studi è emersa una crescente attenzione nei confronti dell’acqua filtrata sia nell’industria di trasformazione sia nell’Horeca, anche in relazione alla possibilità di contenere i costi di manutenzione. A questo si aggiunge una maggiore fiducia nell’utilizzo dell’acqua filtrata a casa, al ristorante, sul luogo di lavoro e durante l’attività sportiva, soprattutto in relazione alle preoccupazioni legate alla possibile presenza di microplastiche e sostanze inquinanti.

Sistemi filtranti connessi, efficienza energetica e riciclo

Un ulteriore contributo alla gestione delle apparecchiature arriva dalla digitalizzazione. Le soluzioni “Brita iQ”, infatti, rendono i sistemi filtranti connessi e gestibili da remoto, trasformandoli in una fonte di informazioni utili agli operatori. La disponibilità di dati consente così di orientare le decisioni e di adottare un approccio preventivo alla manutenzione. Sul piano ambientale, inoltre, i sistemi a cartuccia non generano acqua di scarto al punto d’uso, a differenza degli addolcitori a sale e dei sistemi a osmosi inversa, mentre un trattamento efficace dell’acqua contribuisce a mantenere l’efficienza energetica delle apparecchiature. Fin dagli anni Novanta, Brita si occupa anche della raccolta dei filtri esausti, avviando oggi a rigenerazione o riciclo circa il 55% delle cartucce vendute.

La digitalizzazione dei sistemi filtranti favorisce la manutenzione preventiva e una gestione più sostenibile

Brita, dalle soluzioni di filtrazione alla strategia 2030

Fondata nel 1966 in Germania, Brita è oggi una realtà internazionale e uno dei principali marchi a livello mondiale nel settore del trattamento dell’acqua del rubinetto, con siti produttivi in Germania, Regno Unito, Italia e Cina. L’azienda, inventrice della caraffa filtrante per uso domestico, ha progressivamente ampliato la propria offerta, sviluppando soluzioni per il consumo privato e professionale. La gamma comprende caraffe filtranti, sistemi a rubinetto e sottolavello, gasatori e Brita Integrate Solutions per piccoli e grandi elettrodomestici di produttori rinomati, oltre a sistemi di filtrazione professionale destinati ad alberghi, ristoranti, catering e vending. Completano l’offerta i water dispenser per uffici, scuole, ristoranti, spazi pubblici e strutture sanitarie e assistenziali, come ospedali e case di cura, dove particolare attenzione è riservata all’igiene. Dal 2016, inoltre, l’azienda collabora con Whale and Dolphin Conservation (Wdc) per contrastare la presenza di rifiuti plastici negli oceani e contribuire alla protezione di balene e delfini.

Brita offre soluzioni per il trattamento dell'acqua destinate al mercato domestico e professionale