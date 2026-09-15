La quarta edizione della Pizza Bit Competition si è conclusa sabato 12 settembre nella sede di Molino Dallagiovanna a Gragnano Trebbiense, durante la Festa dei Granai, con la proclamazione di Ruggiero Francavilla come Dallagiovanna Pizza Ambassador 2027-2028 . Il pizzaiolo di Barletta ha conquistato il titolo nella finale dedicata alla pizza Margherita , al termine di un percorso durato oltre un anno e iniziato con 135 professionisti.

La finale ha riunito nove pizzaioli selezionati attraverso nove gare regionali e semifinali organizzate in località balneari italiane. A Gragnano Trebbiense ogni concorrente ha avuto venti minuti per preparare la propria pizza Margherita, una prova pensata per mettere in evidenza gestione dell’impasto, tecnica, cottura, equilibrio e capacità interpretativa. Il confronto si è svolto davanti a giurie tecniche e popolari, chiamate a valutare le diverse interpretazioni di una preparazione essenziale e rivelatrice del livello professionale.

Francavilla, 33 anni, lavora alla Pizzeria Oltre e al Panificio Francavilla di Barletta. Cresciuto in una famiglia legata al mondo dell’arte bianca, ha sviluppato una propria identità professionale attraverso studio, tecnica, ricerca e attenzione alle farine.