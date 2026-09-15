DALLAGIOVANNA
Ruggiero Francavilla è il nuovo Dallagiovanna Pizza Ambassador 2027-2028
Ruggiero Francavilla, da Barletta, vince la quarta Pizza Bit Competition e diventa Dallagiovanna Pizza Ambassador 2027-2028. In finale ha superato altri otto professionisti dopo un percorso iniziato con 135 concorrenti.
La quarta edizione della Pizza Bit Competition si è conclusa sabato 12 settembre nella sede di Molino Dallagiovanna a Gragnano Trebbiense, durante la Festa dei Granai, con la proclamazione di Ruggiero Francavilla come Dallagiovanna Pizza Ambassador 2027-2028. Il pizzaiolo di Barletta ha conquistato il titolo nella finale dedicata alla pizza Margherita, al termine di un percorso durato oltre un anno e iniziato con 135 professionisti.
Ruggiero Francavilla vince la Pizza Bit Competition 2026
La finale ha riunito nove pizzaioli selezionati attraverso nove gare regionali e semifinali organizzate in località balneari italiane. A Gragnano Trebbiense ogni concorrente ha avuto venti minuti per preparare la propria pizza Margherita, una prova pensata per mettere in evidenza gestione dell’impasto, tecnica, cottura, equilibrio e capacità interpretativa. Il confronto si è svolto davanti a giurie tecniche e popolari, chiamate a valutare le diverse interpretazioni di una preparazione essenziale e rivelatrice del livello professionale.
Francavilla, 33 anni, lavora alla Pizzeria Oltre e al Panificio Francavilla di Barletta. Cresciuto in una famiglia legata al mondo dell’arte bianca, ha sviluppato una propria identità professionale attraverso studio, tecnica, ricerca e attenzione alle farine.
Il percorso nelle selezioni lo ha portato fino alla finale, dove la sua interpretazione della Margherita gli ha consentito di conquistare il titolo nazionale. «Questa vittoria ha per me un valore enorme, perché arriva dopo un percorso fatto di studio, lavoro e tanta passione e perché rappresenta non solo me, ma anche la mia famiglia e la mia terra - ha dichiarato Ruggiero Francavilla dopo la proclamazione -. Essere Dallagiovanna Pizza Ambassador per i prossimi due anni è una grande responsabilità e una bellissima opportunità. Sono orgoglioso di poter portare la Puglia e la mia idea di pizza in Italia e nel mondo».
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La Pizza “Bea” racconta ricerca e identità
Tra le creazioni più rappresentative di Francavilla c’è la Pizza “Bea”, dedicata alla figlia e indicativa della sua propensione alla sperimentazione. La preparazione nasce da un impasto al cacao realizzato con miscela Blackery e acqua di carota fermentata. L’abbinamento evidenzia l’interesse del pizzaiolo per la ricerca sulle materie prime e per soluzioni capaci di unire tecnica, creatività e una componente personale.
Il ruolo di Dallagiovanna Pizza Ambassador 2027-2028 accompagnerà Francavilla per i prossimi due anni. Il pizzaiolo rappresenterà Molino Dallagiovanna in manifestazioni, eventi e attività di formazione in Italia e all’estero, portando il proprio percorso professionale all’interno delle iniziative del molino.
Il Premio Chicco d’Oro valorizza il grano italiano
La Festa dei Granai ha ospitato il Premio “Chicco d’Oro”, riconoscimento con cui Molino Dallagiovanna valorizza gli agricoltori impegnati nella produzione di grani di qualità. Per la categoria Biscottiero è stato premiato Fabio Capelli, mentre per il Panificabile il riconoscimento è andato a Rodolfo Milani. Pierluigi Arata ha ricevuto il premio per il Grano di Forza, mentre l’Azienda Agricola Giudeo di Binelli è stata premiata nella categoria Grano Taylor.
Il riconoscimento sottolinea il rapporto tra agricoltura, qualità della materia prima e produzione di farine destinate ai professionisti. L’attenzione alla filiera del grano accompagna così la competizione dedicata alla pizza e amplia il racconto della Festa dei Granai, mettendo in relazione il lavoro nei campi con quello dei laboratori.
TheFork Manager al Merito a Matteo Sanna
Durante la giornata è stato assegnato anche il Premio TheFork Manager al Merito a Matteo Sanna, finalista della Pizza Bit Competition e pizzaiolo della pizzeria L’Era della Pizza di Sassari. Il riconoscimento, consegnato da Andrea Arizzi di TheFork, ha valorizzato il percorso e l’impegno dimostrati da Sanna nel corso della competizione.
La finale ha inoltre coinvolto gli chef Daniele Persegani e Andrea Mainardi, protagonisti di uno show-cooking dedicato ai sapori della cucina italiana. La loro presenza ha affiancato la gara con un momento di intrattenimento e confronto tra il mondo della pizza e quello della cucina. RDS 100% Grandi Successi, Official Radio della competizione, ha accompagnato l’evento con un DJ set esclusivo.
Nove finalisti da tutta Italia per il titolo Dallagiovanna
Accanto al vincitore, la finale ha riunito professionisti provenienti da diverse regioni italiane. In gara c’erano Francesco Barcaro, oggi pizzaiolo del Bvlgari Hotel Milano; Nicola Guizzardi, titolare della pizzeria All’Insolita di Cerea, nel Veronese; Gennaro Capparelli, pizzaiolo di 52 Gradi a Conegliano (Tv); Antonio Del Galdo, della Pizzeria Zio Tony di Calci, nel Pisano; Luca Caimmi, del Bar Baraonda di Chiaravalle (An); Ivan Correnti, de Il Principà Pizzeria di Enna; Francesco Pio Comune, della Trattoria Pizzeria Da Cesira - Pizza e Cucina Sannita di San Salvatore Telesino (Bn); e Matteo Sanna, de L’Era della Pizza di Sassari.
La quarta edizione della Pizza Bit Competition si chiude con la vittoria di Francavilla e con un format che ha messo al centro competenza, formazione, ricerca e qualità delle materie prime. Il titolo di Dallagiovanna Pizza Ambassador 2027-2028 apre ora per il pizzaiolo pugliese un biennio di appuntamenti e attività, con l’obiettivo di rappresentare Molino Dallagiovanna in Italia e all’estero.