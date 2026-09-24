Il nostro viaggio alla scoperta delle bomboniere del gusto è arrivato a Palazzo San Gervasio (Pz), in Basilicata, per conoscere da vicino l’essenza produttiva di uno dei salumifici più apprezzati nella regione e non solo. Stiamo parlando del salumificio Covelli, che vanta meritoriamente una lunga storia fatta di tradizione e amore per i salumi fatti bene, grazie anche alla consulenza scientifica del professor Domenico Basta, integrandone la ricerca nella salumeria d'autore.

Una selezione di salumi Covelli

Covelli, una storia che comincia nel 1870

La storia del salumificio Covelli nasce nel 1870 a Palazzo San Gervasio (Pz), allorquando l'allevatore e norcino Rocco Basta aprì la prima rinomata macelleria sul corso del paese. L'arte e la sapienza norcina sono state poi tramandate di generazione in generazione - prima al figlio Andrea e successivamente alla terza generazione con Savino che, insieme alla moglie Maria, ha saputo trasformare la storicità della macelleria di famiglia nel marchio moderno Covelli Salumi, culminato nel 2002 con la realizzazione dello stabilimento produttivo. Oggi Covelli rappresenta il perfetto punto d'incontro tra una tradizione secolare e l'innovazione tecnologica, avvicinandosi a quasi quarant’anni di attività.

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I salumi prodotti a km 0

Una produzione a km 0 quella del salumificio Covelli, rinomato per l’autenticità delle materie prime e che mette al centro il profondo legame con il territorio lucano. Per Maria Covelli, titolare dell’azienda: «Produciamo i nostri salumi con standard e requisiti riconoscibili che riguardano la filiera corta e controllata grazie alla selezione rigorosa delle carni provenienti da allevamenti locali a pochissimi chilometri dallo stabilimento. Gli ingredienti sono quelli della terra, in quanto utilizziamo il peperone dolce, i semi di finocchio selvatico e il sale marino per valorizzare la biodiversità e la tipicità della Basilicata».

Maria Covelli, titolare dell'azienda

«Tra gli elementi caratterizzanti della nostra filosofia produttiva vi sono anche la freschezza e la sostenibilità, il che significa ridurre la distanza tra allevamento e trasformazione, preservando le qualità organolettiche della materia prima, garantendo al tempo stesso la sostenibilità ambientale». La Covelli Salumi propone un ampio ventaglio di prodotti, tutti acquistabili anche sullo shop online: Brigantella alla curcuma, Brigantella alle erbe, Brigantella e peperoncino, Casereccia, Filetto lardato, Capocollo del Re da 1.100 gr o da 2.200 gr, Lucanica, Lucanica dolce in confezione astuccio, Lucanica piccante in confezione astuccio, Lucanica piccante, Pancetta, Sfilatello e Soppressata.

La filosofia “Innovative Food of Tradition”

I salumi d'eccellenza firmati Covelli vengono ottenuti solo con tagli nobili di carne suina 100% italiana a lavorazione manuale, con l’utilizzo del budello naturale per l’insaccamento e tempi distesi di lenta stagionatura. «Il perfetto esempio di questa filosofia è la salsiccia “Lucanica Zero”, che incarna la nostra visione di "Innovative Food of Tradition". L’integrazione tra scienza e sapienza norcina significa che non ci siamo accontentati di seguire le ricette antiche, non abbiamo cambiato la tradizione, l'abbiamo perfezionata e validata scientificamente».

La salsiccia “Lucanica Zero”

«La formula pulita a quattro ingredienti si traduce nella realizzazione esclusivamente con carne suina di origine italiana, sale, peperoncino dolce e semi di finocchio selvatico. È completamente priva di conservanti, nitriti, nitrati, lattosio e glutine. Un "cibo che nutre", disegnato da artisti del gusto e testato da grandi chef, questo salume supera il semplice concetto di "mangiare" per abbracciare quello di "nutrirsi". I suoi valori nutrizionali - eccezionale fonte di proteine nobili, ferro e vitamina B12 - offrono un profilo chimico-fisico che fa invidia agli integratori sportivi, coniugando salute e gusto sia nei formati classici sia nella pratica confezione Small» ha dichiarato l’imprenditrice Maria Covelli.

Le certificazioni internazionali a garanzia del consumatore

Lo stabilimento produttivo a Palazzo San Gervasio rispetta i più elevati standard internazionali di sicurezza alimentare, fondamentali per l’esportazione extracontinentale e, per il consumatore finale, questo significa una rigorosa garanzia di totale tracciabilità del prodotto e controllo igienico-sanitario su ogni singola fase della filiera. La serenità a tavola è rappresentata dalla certezza scientifica di consumare un prodotto “Clean Label”, ideale per celiaci, intolleranti al lattosio, sportivi e per chiunque ricerchi un'alimentazione naturale e priva di chimica sintetica.

I salumi Covelli apprezzati in Italia e all’estero

I salumi Covelli da sempre sono apprezzati sia in Italia che all’estero. In Italia forte è la presenza in Basilicata e nel Sud Italia, dove il marchio Covelli è garanzia di storia e genuinità con la presenza sul territorio italiano presso la Gdo d'eccellenza, Horeca e salumerie Specialty. Ma non solo, in quanto tutti i prodotti della linea sono presenti in maniera capillare presso le gastronomie, la ristorazione di alto livello e macellerie specializzate attente alla qualità e all'innovazione nutrizionale.

Il capocollo di Covelli Il filetto lardellato di Covelli Il guanciale ducale di Covelli Lo sfilatello di Covelli Il salame e la coppa lucana di Covelli ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Il capocollo di Covelli Il filetto lardellato di Covelli Il guanciale ducale di Covelli Lo sfilatello di Covelli Il salame e la coppa lucana di Covelli

Forte è anche l’impegno della Covelli Salumi verso l’estero, soprattutto in Canada e Stati Uniti, con un impegno preciso verso l’innovazione tecnologica grazie alla vendita online per soddisfare un interesse in costante crescita da parte dei mercati esteri ed europei, attratti dal vero Made in Italy capace di unire tradizione norcina, benessere e ricerca scientifica.

Una storia di famiglia con lo sguardo rivolto al futuro

I progetti futuri dell’azienda riguarderanno anche l’evoluzione del Modello “Zero”, cioè applicare il know-how scientifico e la validazione accademica della “Lucanica Zero” a nuove linee di salumi e stagionati d'autore. L’impegno ulteriore dell’azienda sarà orientato sempre di più verso la sostenibilità e il packaging per continuare il percorso verso un'impronta ecologica ridotta, utilizzando materiali per il confezionamento sempre più sostenibili.

«Vogliamo portare la cultura della Lucanica e della norcineria lucana nei contesti internazionali, dimostrando che la grande tradizione italiana può evolversi in un alimento moderno, salutare e scientificamente perfetto» ha concluso Maria Covelli. Insomma, la Covelli Salumi è una storia di famiglia, tradizione e qualità che si tramanda da oltre cent’anni con una filosofia produttiva riconoscibile che sa di amore per il proprio territorio.