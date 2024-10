Guida Michelin, ecco i 16 nuovi Bib Gourmand del 2025

Alla vigilia della presentazione ufficiale della Guida Michelin Italia 2025 che si terrà il prossimo 5 novembre, Michelin svela in anteprima 16 nuovi ristoranti che hanno ottenuto il riconoscimento del Bib Gourmand. Questo simbolo, rappresentato dall'iconica immagine dell'Omino Michelin che li lecca i baffi, indica ristoranti capaci di offrire un'esperienza gastronomica di alta qualità a un prezzo accessibile. La selezione raggiunge ora un totale di 250 ristoranti in tutta Italia, diffondendosi dalle metropoli ai più piccoli centri.

Guida Michelin, i nuovi Bib Gourmand

Il Bib Gourmand premia le cucine che riescono a coniugare ottimi prezzi e passione culinaria, offrendo piatti che spesso esaltano le tradizioni regionali. Il rapporto qualità-prezzo è fondamentale per un Bib Gourmand», spiega Sergio Lovrinovich, direttore della Guida Michelin Italia, «ma ciò che conta davvero è l'atmosfera e il calore del locale».

È proprio Lovrinovich a presentare alcuni dei nuovi ingressi: «Tra le novità della selezione 2025 troviamo il Ronchi Rò di Dolegna del Collio (Go), un'antica cascina situata sul confine sloveno, che propone una cucina ispirata ai piatti tradizionali della regione e promuove i produttori e i fornitori artigianali locali. A Podenzano (Pc) troviamo poi l'Ostreria Fratelli Pavesi, che offre piatti della tradizione piacentina talvolta anche in veste moderna mentre, a Teramo, trova spazio la cucina internazionale di Oishi, che unisce alla cucina giapponese i prodotti del mediterraneo. Infine, Bro's Trattoria a Scorrano, Lecce, dove il must è il forno a legna nel quale si cuociono quasi tutte le specialità presenti nel menu giornaliero: ricette rigorosamente tradizionali, da accompagnare con le pucce salentine, il tipico pane locale, e ottimi antipasti».

A questi si aggiungono anche altri ristoranti. In Piemonte, Osteria La Pimpinella di Bra e Osteria Veglio a La Morra (entrambi in provincia di Cuneo) si affiancano ai locali del capoluogo Torino Magazzino 52 e Fratelli Bruzzone deliziano i palati con le loro proposte innovative. Spostandoci in Lombardia, Osteria Numero 2 a Stradella di Bigarello (Mn) presenta ricette locali rivisitate, mentre in Liguria, Da Felice a Chiavari (Ge) porta in tavola il meglio della cucina ligure. Scendendo in Emilia-Romagna, l'Osteria dell'Accademia a Montegridolfo (Rn) si affianca all'Osteria Fratelli Pavesi, mentre in In Toscana, menzione per l'Antica Locanda di Sesto a Ponte a Moriano (Lu), mentre nel nel Lazio ad essere premiata è stata la Trattoria della Fortuna a Monterotondo (Rm). A Torano Nuovo (Te), ecco l'Osteria dei Maltagliati, in Puglia Vez a San Marzano di San Giuseppe (Ta) e a Napoli l'Ostaria Pignatelli.

Guida Michelin, l'elenco dei nuovi Bib Gourmand

Ecco l'elenco dei 16 nuovi Bib Gourand della Guida Michelin Italia:

Guida Michelin, come cambiano i Bib Gourmand

Grazie alla presenza dell'Osteria dell'Accademia e dell'Osteria Fratelli Pavesi, l'Emilia-Romagna si conferma la regione italiana con il più alto numero di Bib Gourmand assegnati, davanti al Piemonte (31) che con l'edizione 2025 potrà contare su quattro nuovi ingressi: si tratta dell'incremento maggiore di quest'anno. A completare il podio delle Regioni con più segnalazioni di questo tipo ci sono la Lombardia e la Toscana, entrambe con un solo nuovo ristorante: rispettivamente l'Osteria Numero 2 e l'Antica Locanda di Sesto. Il Veneto, invece, rimane fermo a quota 18, senza nuovi Bib Gourmand.

Guida Michelin, la cerimonia di Modena

La cerimonia ufficiale di presentazione della Guida Michelin Italia, giunta alla 70ª Edizione, si terrà il 5 novembre al Teatro Pavarotti-Freni di Modena. L'evento, atteso da professionisti e appassionati del settore, sarà accompagnato dal Consorzio tutela Lambrusco.

Durante la serata, saranno assegnati nuovi premi, come le ambite stelle Michelin e le Stelle Verdi per la sostenibilità, oltre ai Premi Speciali per celebrare l'arte della ristorazione. Un riconoscimento speciale sarà dedicato ai dolci d'autore con il premio Passion Dessert, per valorizzare l'eccellenza dell'arte pasticcera italiana.