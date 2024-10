Ponte di Ognissanti 2024: in viaggio oltre 10 milioni di italiani

Il ponte di Ognissanti si conferma un'occasione di viaggio amatissima per milioni di italiani, con una previsione di oltre 10 milioni di persone pronte a partire. La maggioranza di essi, ben 8,9 milioni, sceglierà di restare in Italia, preferendo città d'arte, montagne e aree naturali, mentre 1,1 milione si orienterà verso le principali capitali europee. Questo movimento produrrà un giro d'affari stimato in 4,6 miliardi di euro, con una spesa media di 462 euro per persona e una permanenza media di circa 3,3 giorni. A rendere il ponte ancora più favorevole, è il fatto che la festività cada di venerdì, offrendo una pausa prolungata che si presta a una prima vacanza autunnale, un'occasione di relax apprezzata soprattutto in vista dell'inverno.

Ponte di Ognissanti 2024: dove vanno gli italiani?

L'indagine, commissionata da Federalberghi a Tecnè, evidenzia la predilezione dei viaggiatori per le località d'arte italiane, attrazione primaria per il 30,2% dei vacanzieri. Alle città d'arte seguono le mete montane e balneari, con rispettivamente il 22,3% e il 22,1% delle preferenze, mentre il lago e le terme restano opzioni di nicchia. La prossimità geografica si rivela centrale nella scelta della destinazione: il 57,5% degli italiani rimarrà all'interno della propria regione, favorendo mete facilmente raggiungibili in auto.

Bocca (Federalberghi): «Una prova generale per il Natale»

Il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, ha sottolineato come la festività di Ognissanti, collocata a inizio novembre, sia «un autentico invito alla programmazione di una vacanza», aggiungendo che dal periodo post-Covid è diventato essenziale per gli italiani non rinunciare a momenti di svago, anche se di breve durata. «Abbiamo compreso quanto sia importante dedicarsi alla scoperta delle località d'arte e delle bellezze naturali in cerca di comfort e relax».

Questo ponte, inoltre, rappresenta una sorta di «prova generale» per Federalberghi, che attraverso la risposta dei viaggiatori potrà meglio calibrare l'offerta in vista delle festività natalizie, specialmente considerando che la festa dell'Immacolata quest'anno cadrà di domenica e dunque non garantirà un ponte analogo.

Ponte di Ognissanti 2024: attività e spese degli italiani

In questo ponte autunnale, la ricerca del benessere si riflette anche nelle attività predilette dai viaggiatori: le passeggiate, attività scelta dal 51,1% degli intervistati, sono in cima alla lista, seguite dagli eventi enogastronomici (31,6%) e dalle escursioni, a cui il 25,6% degli italiani si dedicherà. Anche le tradizioni e la cultura trovano spazio: il 24,7% dei vacanzieri parteciperà ad eventi folkloristici, mentre il 22,3% visiterà musei e mostre, confermando l'importanza delle attività culturali.

Sul fronte delle spese, il budget dei viaggiatori si ripartisce tra le principali componenti della filiera turistica. La quota maggiore, il 26,6% della spesa, è destinata ai pasti, un dato che evidenzia l'attenzione riservata alla ristorazione. A seguire, il 24% del budget va agli alloggi, dove gli hotel sono l'opzione preferita (20,8%) grazie a un'offerta variegata capace di rispondere a differenti esigenze economiche. Altri viaggiatori, però, scelgono soluzioni alternative: il 36,9% si appoggerà alla casa di amici e parenti, mentre l'11% utilizzerà una seconda casa di proprietà. Anche le spese di viaggio occupano una quota rilevante del budget, con il 22,7%, seguite da shopping (11,6%) e da altre spese legate al divertimento e alle escursioni (15,1%).

Le caratteristiche socio-demografiche dei viaggiatori delineano un profilo variegato, ma dominato dalle fasce di età intermedie: il 25% dei viaggiatori ha tra i 35 e i 44 anni, seguito dal gruppo tra i 45 e i 54 anni (22%), mentre gli over 55 si assestano attorno all'11%. Con questo ponte, dunque, si prospetta una vacanza breve ma intensa per milioni di italiani, che fra turismo culturale, naturalistico ed enogastronomico potranno godersi al meglio le bellezze del Belpaese.