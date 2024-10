Vanini: dieci anni di eccellenza nel dolce mondo del cioccolato

Un viaggio lungo 10 anni quello di Vanini, marchio di cioccolato premium di casa Icam (Industria cioccolato a affini Morbegno), azienda di Orsenigo (Co) da quasi 80 anni sul mercato sempre all'insegna di quattro pilastri-principi: filiera, persone, ambiente e innovazione.

La data di nascita di Vanini è il 10 luglio 2014

Vanini, generazioni di passione

«Il 10 luglio 2014, alle ore 11 - ha raccontato a Milano il presidente Giovanni Agostoni - è nato Vanini sotto forma di una tavoletta da 100 grammi di cioccolato al latte con il 49% di cacao. Vanini è il frutto del desiderio di dare forma a generazioni di passione». Una realtà in grado di rappresentare al meglio la dedizione e l'amore della famiglia Agostoni-Vanini per il cacao.

Giovanni Agostoni, presidente di Icam

«Tutto ha avuto inizio - ha puntualizzato Agostoni - quando abbiamo ricevuto dal Perù un campione di cacao coltivato nella provincia di Bagua, nel nord ovest del Paese. Cacao puro, rotondo, pieno, perfetto. Probabilmente il più antico del mondo, coltivato da migliaia di anni». Un incontro che ha dato vita al monorigine Bagua e a un profondo legame tra l'azienda lombarda e alcune cooperative di coltivatori locali. Un rapporto di collaborazione sempre in divenire.

Vanini Fondente Bagua e Tasting Experience

Vanini, monorigine dal Perù all'Uganda

Vanini ha ampliato gli orizzonti con l'ingresso in Uganda, nella zona di Bundibugyo, dove prospera un cacao d'altura dal profilo organolettico intenso e ricco. Nel 2018 è nata la linea di tavolette Uganda Bio, linea sostenibile e dal pack compostabile. Il centro di lavorazione in Uganda è diventato Icam Uganda ltd, dove lavorano 150 dipendenti ed è attiva una filiera che vanta migliaia di coltivatori.

Vanini, l'innovazione continua

Un percorso di innovazione che ha portato alla nuova linea Tasting Experience, che si è affiancata alle due monorigine Bagua e Uganda Bio. «Uno sviluppo che ha previsto quattro tavolette - fondente, bianco, al latte e al caramello - con differenti texture», ha annotato Giovanni Agostoni. La linea quest'anno ha visto il debutto di Tasting Experience Double, due tavolette ricche di due strati di cioccolato che prendono ispirazione da due tra i più amati dessert: il Tiramisù e la Cheesecake.

La food creator Aurora Cavallo, Cooker Girl

E proprio questa tipologia è stata la protagonista di una masterclass che ha visto in cattedra Aurora Cavallo, in arte Cooker Girl, celebre food creator piemontese. «Per festeggiare un compleanno così importante, non può mancare una torta ricca di gusto», ha sottolineato dando il via alla sessione di lavoro.

