In arrivo nel 2025 una ciclovia di 100 km nella Bergamasca

I lavori della nuova ciclovia sono voluti dal Distretto del Commercio dei Colli e del Brembo, un ente che comprende i Comuni di Curno (come capofila), Mozzo, Valbrembo, Paladina, Almè, Villa d’Almè, Sorisole e Ponteranica in provincia di Bergamo. Da anni lavora per portare avanti un importante, quanto ambizioso, progetto di valorizzazione del territorio e delle attività commerciali.

Il territorio del Distretto del Commercio dei Colli e del Brembo nella bergamasca

L'iniziativa, sostenuta anche da Ascom e Confesercenti di Bergamo, ha un obiettivo chiaro: trasformare il Distretto in una destinazione turistica di riferimento, sfruttando il ricco intreccio di natura, cultura, sport ed enogastronomia che caratterizza questa zona della bergamasca. Una strategia che mira a intercettare la crescente domanda di turismo slow, valorizzando le peculiarità paesaggistiche e culturali del territorio.

L'Anello ciclopedonale: un'opera di valorizzazione del territorio

Tra i progetti più importanti al centro dell'opera di valorizzazione del territorio, c'è appunto la realizzazione di un itinerario ciclopedonale di circa 100 chilometri, un anello che collegherà tutti gli otto comuni del Distretto. Il percorso attraverserà punti di interesse naturalistico, culturale e artistico, come il Parco dei Colli e il Fiume Brembo, creando comodi collegamenti verso la città di Bergamo, la Valle Brembana, la Valle Imagna e persino l’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo/Milano), primo aeroporto nazionale e internazionale bike-friendly.

Il progetto prevede un itinerario ciclopedonale di 100 chilometri che collegherà gli otto comuni del Distretto

Questa infrastruttura, che sarà completata entro i primi mesi del 2025, si propone di rendere il Distretto un punto di riferimento per i cicloturisti, anche grazie alla creazione di una mappa interattiva e di un’app dedicata. Questi strumenti digitali non solo segnaleranno percorsi e attrazioni, ma metteranno in evidenza i servizi bike-friendly presenti sul territorio: ciclofficine, punti di noleggio, strutture ricettive, oltre a bar, ristoranti, negozi di abbigliamento e alimentari. Un modo per incentivare anche un turismo sempre più attento all'impatto ambientale.

Non mancheranno eventi e manifestazioni ad animare il percorso, coinvolgendo le attività commerciali locali nell'ottica di promuovere il territorio valorizzando i negozi di vicinato.

Distretto del Commercio dei Colli e del Brembo: la forza della collaborazione

Il successo di questo progetto risiede nella collaborazione tra enti, istituzioni e operatori locali. Come sottolinea Lisa Sonzogni, Assessore alla Valorizzazione del Territorio del Comune di Villa d’Almè: «L’Amministrazione Comunale ha un ruolo strategico per la promozione delle eccellenze del suo Territorio: un'attenta pianificazione degli spazi e dei servizi, il supporto e il coordinamento degli operatori, nonché il partecipato coinvolgimento della comunità sono elementi fondamentali nella realizzazione dei progetti».

Anche il Sindaco di Curno, Andrea Saccogna, ha commentato l’importanza della sinergia tra gli otto Comuni: «La fondamentale importanza della volontà comune di valorizzare intenti, dinamiche economiche, funzioni sociali e la cultura da parte degli otto Comuni che ne fanno parte al fine di aggregare le attività commerciali e i negozi di vicinato, protagonisti della quotidianità e importanti sentinelle dei territori».

Arte e gusto: l’anima del territorio dei Colli e del Brembo

Il progetto punta anche a raccontare le eccellenze artistiche ed enogastronomiche locali. Tra queste spicca il nome di Mirko Roncelli, artista di fama internazionale e originario di Villa d’Almè, le cui opere (sparse in tutto il mondo) sono intrise di profondità spirituale e emozionale.

Le opere d'arte di Mirko Roncelli in esposizione alla Tenuta Casa Virginia

Non meno rilevante è l’enogastronomia, elemento distintivo di questi territori. Il Salumificio Gamba, fondato nel 1880, rappresenta un'eccellenza nella tradizione bergamasca con i suoi salumi biologici premiati dal Gambero Rosso. Antonio Lecchi, direttore della cantina di Tenuta Casa Virginia (che ha ospitato la serata di presentazione del progetto), completa il quadro con il suo impegno nel ripristino di antichi vigneti e producendo vini caratteristici nel cuore del Parco dei Colli Bergamaschi.

La sala del ristorante di Tenuta Casa Virginia

Come sottolinea Stefania Pendezza, manager del Distretto: «Quello del DID dei Colli e del Brembo è un percorso in costruzione che necessita di attenzione, collaborazione e partecipazione attiva affinché si possano raggiungere obiettivi concreti. Ecco perché è importante aprire un dialogo con chi lavora quotidianamente sul territorio e per il territorio».