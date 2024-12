Natale: 5,4 milioni di italiani scelgono il ristorante, spesa di 420 milioni

Il Natale 2024 porta buone notizie per la ristorazione. Quest'anno, infatti, ben 5,4 milioni di italiani sceglieranno di celebrare la festività più importante dell'anno in uno dei 90mila ristoranti che rimarranno aperti per l'occasione. Questo dato, che rappresenta il 68,6% del totale, è in crescita rispetto al 66,2% del 2023 e segna un incremento del 2% su base annua.

5,4 milioni di italiani pranzeranno al ristorante il giorno di Natale

Cresce la spesa per il pranzo di Natale

Secondo un'indagine condotta da Fipe-Confcommercio (la Federazione italiana pubblici esercizi), la spesa complessiva per il pranzo di Natale raggiungerà i 420 milioni di euro, registrando un aumento del 5,8% rispetto all'anno scorso. La cifra testimonia la crescente voglia degli italiani di vivere momenti conviviali fuori casa, nonostante le incertezze economiche e internazionali.

Il presidente Fipe, Lino Stoppani

«Il Natale rappresenta un momento di riflessione e ritrovata serenità per molte famiglie, un'occasione per stare insieme, condividere e sentirsi più vicini» afferma Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe, che aggiunge: «In un periodo segnato da grandi incertezze, la ristorazione si conferma uno strumento di convivialità e conforto. Non dimentichiamo, però, che dietro a questi momenti di gioia ci sono centinaia di migliaia di professionisti che lavorano anche durante le festività. A loro va il nostro ringraziamento: sono il cuore pulsante della tradizione italiana e del Natale stesso».

Menu natalizi: varietà e attenzione per tutti

I ristoratori italiani si preparano a soddisfare ogni esigenza con menu variegati e formule trasparenti. Due terzi dei ristoranti proporranno opzioni “tutto compreso” (66,7%), con un costo medio di 78 euro a persona, in leggero aumento rispetto ai 74 euro del 2023. La maggior parte dei locali si posiziona nella fascia di prezzo tra 50 e 80 euro, mentre il 14,3% offrirà opzioni economiche sotto i 50 euro. Per i più piccoli, un ristorante su due proporrà menu dedicati, con un costo medio di 30 euro. Questi dati dimostrano l'impegno dei ristoratori nel garantire un'offerta accessibile e adatta a tutte le fasce di clientela.

Il Natale rappresenta anche un'importante occasione per il turismo. Il 20% della clientela dei ristoranti sarà composta da visitatori italiani e stranieri, confermando il ruolo centrale della ristorazione nella promozione dell'offerta turistica del Paese. Tra gli imprenditori del settore si respira un moderato ottimismo. Il saldo tra chi prevede un Natale migliore e chi teme un calo è decisamente positivo (+30%). Questo clima di fiducia sottolinea il valore della ristorazione come elemento chiave della tradizione natalizia e della ripresa economica italiana.