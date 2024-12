Feste di Natale: Zurigo incoronata come meta preferita tra le città in Svizzera

La Svizzera, con i suoi panorami incantati e la sua atmosfera unica, si trasforma nel periodo natalizio in un vero paradiso per gli amanti delle festività. Mercatini scintillanti, eventi e paesaggi innevati sono i protagonisti di un’esperienza che incanta grandi e piccoli. Ma quali sono le città svizzere che offrono il meglio durante l’Avvento? Un recente studio di ifolor (azienda svizzera specializzata nella personalizzazione e stampa di prodotti fotografici), ha confrontato circa 20 località valutandole in base a quattro parametri: Numero di eventi natalizi nella città; Mercatini di Natale presenti nel cantone; Probabilità di neve a dicembre, per un’atmosfera ancora più fiabesca; Post sui social media dedicati al Natale e all’Avvento, un indicatore della popolarità e della magia percepita. Con un punteggio massimo di 100, le cinque città svizzere che hanno conquistato i primi posti nella classifica natalizia: sono Zurigo, Ginevra, Winterthur, Berna e Lucerna.

1. Zurigo: regina delle feste in Svizzera (76,83 punti)

Al primo posto, come detto, troviamo Zurigo, che ogni anno si conferma una tra le mete natalizie più amate. Con 41 eventi festivi, 16 mercatini di Natale e oltre 40mila post sui social media, la città offre un ventaglio di attività per tutti i gusti.

Zurigo, al primo posto delle mete natalizie più amate in Svizzera

Cosa non perdere a Zurigo:

Weihnachtsmarkt im Hauptbahnhof : uno dei più grandi mercatini al coperto d’Europa, con un gigantesco albero di Natale decorato.

: uno dei più grandi mercatini al coperto d’Europa, con un gigantesco albero di Natale decorato. Illuminarium : un mondo di luci e spettacoli al Museo nazionale.

: un mondo di luci e spettacoli al Museo nazionale. Lucy Lights sulla Bahnhofstrasse : un’installazione luminosa che rende magiche le passeggiate in centro.

: un’installazione luminosa che rende magiche le passeggiate in centro. Märlitram: un tram natalizio dove gli angeli raccontano fiabe ai bambini.

Zurigo domina la classifica per la sua capacità di combinare tradizione e modernità rendendola una delle mete da non perdere per il Natale in Svizzera.

2. Ginevra: decorazioni e magia sul lago (66,43 punti)

Con ben 44 eventi natalizi, Ginevra si aggiudica il secondo posto della classifica. La città incanta con il suo fascino elegante e un mix di tradizione e innovazione.

Ginevra (al secondo posto) si distingue per la varietà di eventi natalizi

Le attrazioni principali includono:

Noël au Quai , un mercatino sul Quai du Mont-Blanc con vista sul lago e tante attività per bambini.

, un mercatino sul Quai du Mont-Blanc con vista sul lago e tante attività per bambini. Cirque de Noël , un’esperienza indimenticabile per tutta la famiglia.

, un’esperienza indimenticabile per tutta la famiglia. Luminarie artistiche nel Quartier des Bains e una pista di pattinaggio nel Jardin Anglais.

Ginevra è la città più condivisa sui social durante il Natale, con oltre 53mila post dedicati che raccontano la sua atmosfera sotto le feste.

3. Winterthur: fiabe aspettando la neve (54,68 punti)

Con una media di otto giorni di neve a dicembre, Winterthur è la meta ideale per chi spera in un Natale innevato. Il suo centro storico, decorato con cura, sembra uscito da un libro di fiabe.

Winterthur incanta i bambini a Natale con marionette e fiabe

Da non perdere a Winterthur:

Kinderkarussell , una giostra natalizia amata dai più piccoli.

, una giostra natalizia amata dai più piccoli. Teatro delle marionette e letture di fiabe, perfetti per le famiglie.

I 16 mercatini di Natale sparsi in città, dove trovare regali unici e specialità locali.

4. Berna: tradizione e modernità (45,59 punti)

La capitale svizzera offre un mix perfetto tra tradizione e contemporaneità, con oltre 30 eventi natalizi e un centro storico che è patrimonio dell’Unesco.

L'entrata del mercatino di Natale di Berna

Punti forti di Berna:

Il mercatino sulla Münsterplatz , uno dei più belli della Svizzera.

, uno dei più belli della Svizzera. Winter pop-up bar per assaporare bevande calde in ambienti trendy.

Kinderweihnachtsdorf alla Kleine Schanze, un villaggio natalizio per bambini con laboratori creativi e dolcetti.

Non mancano le luci spettacolari del Rendez-vous Bundesplatz, che proiettano immagini festive sulla facciata del Parlamento.

5. Lucerna: atmosfera natalizia tra Lago e Montagne (39,15 punti)

Chiude la top 5 Lucerna, una città che incanta con la sua posizione unica tra il lago e le Alpi. La magia del Natale qui si respira ovunque.

La magica atmosfera del Natale a Lucerna

Le attrazioni principali:

Wiehnachtsmärt di Rudolf’s Weihnacht , un mercatino con attività per bambini e animali da accarezzare.

, un mercatino con attività per bambini e animali da accarezzare. Luci festive lungo il lungolago e sulla Kapellbrücke.

La pista di pattinaggio dell’Inseli, perfetta per una serata in famiglia.

Oltre la Top 5: altri luoghi da non perdere a Natale in Svizzera

Anche fuori classifica, la Svizzera offre altre gemme natalizie. Tra queste:

Montreux , con il suo mercatino sulle rive del lago di Ginevra e la possibilità di visitare Babbo Natale sui Rochers-de-Naye.

, con il suo mercatino sulle rive del di Ginevra e la possibilità di visitare Babbo Natale sui Rochers-de-Naye. Lugano, dove le palme natalizie e i mercatini mediterranei creano un’atmosfera unica.

Le luminarie di Natale più belle in Svizzera

Durante il periodo natalizio, le luminarie trasformano le città svizzere in paesaggi da sogno, regalando un’atmosfera calda e scintillante. ifolor ha selezionato gli eventi di luci più incantevoli per vivere la magia del Natale al meglio.