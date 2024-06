Tra mare e montagna c'è di mezzo... il lago, sempre più amato dai turisti

Dopo gli anni del Covid, il turismo lacustre sta vivendo una vera e propria rinascita. Complici la ricerca di esperienze tranquille e autentiche, l'offerta variegata e la bellezza paesaggistica, i laghi si candidano come la "terza via" del turismo, alternativa alle classiche mete di mare e montagna. Un successo che si riflette su tutti i laghi italiani, dal Garda al Maggiore, ma che è particolarmente evidente, sul lago di Como, che già nel 2021 aveva superato i numeri pre-pandemia, con oltre 1,1 milioni di turisti.

Il lago di Como sempre più amato dagli stranieri

Laghi del Nord Italia uniti per offrire una nuova tipologia di turismo

Un trend positivo confermato dalla Borsa Internazionale dei Laghi del Nord Italia, svoltasi a Como a inizio primavera, che ha visto la partecipazione di circa 150 operatori turistici e buyer globali. L'obiettivo? Promuovere il lago di Como e i laghi del Nord come un unico pacchetto turistico, valorizzando le loro peculiarità e bypassando i confini. «Un'occasione preziosa per far scoprire le bellezze del nostro territorio in tutte le stagioni dell'anno - spiega Marco Galimberti, presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco - Dalla natura incontaminata ai borghi storici, dai giardini sontuosi alle ville da mille e una notte, il lago di Como offre un'esperienza unica che non delude mai».



Tra le proposte più interessanti, gli itinerari che combinano natura, cultura ed enogastronomia, le attività sportive acquatiche e outdoor, e le escursioni nei dintorni. Il tutto arricchito da un'offerta ricettiva di alto livello, che spazia dagli hotel di lusso ai B&B a conduzione familiare.

Lago di Como amatissimo dagli stranieri

Non stupisce quindi che il lago di Como sia una meta ambita dai turisti stranieri, che rappresentano quasi due terzi delle presenze totali. In particolare, gli americani, gli europei e i turisti provenienti dai Paesi extra-europei, come l'India.

Un successo che ha generato anche importanti, con oltre 31.000 addetti impiegati nel settore turistico lariano a fine 2023.Un trend positivo che, seppur con qualche criticità legata, conferma il lago di Como come una delle destinazioni turistiche più apprezzate d'Italia e del mondo.