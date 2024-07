Forte Village: il resort sardo passato di mano dopo l'invasione dell'Ucraina?

Il Forte Village Resort, lussuoso complesso turistico situato a Pula (Ca), in Sardegna, sarebbe stato ceduto dall'oligarca ceceno Musa Bazhaev all'imprenditore kazako Shukhrat Ibragimov, secondo quanto rivela un'inchiesta del Financial Times. La cessione sarebbe avvenuta il 25 febbraio 2022, appena un giorno dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Bazhaev, inserito nelle liste degli oligarchi sanzionati da Unione Europea e Regno Unito a causa dei suoi legami con il Cremlino, aveva acquisito il Forte Village nel 2014 per 180 milioni di euro. La proprietà del resort è poi passata a un suo parente, il quale l'avrebbe ceduta a Ibragimov un anno dopo.

Il Forte Village Resort a Pula

Forte Village Resort ceduto a Ibragimov, socio d'affari di Bazhaev

Ibragimov, già socio in affari di Bazhaev nell'industria mineraria, è un imprenditore kazako con cittadinanza belga e residenza nel Principato di Monaco. Nel 2021, ha partecipato all'inaugurazione della miniera d'oro di Jeruy, in Russia, alla presenza del presidente Vladimir Putin.

Al momento, sia Bazhaev che Ibragimov non hanno rilasciato dichiarazioni in merito alla cessione del Forte Village. L'operazione ha sollevato dubbi circa il possibile utilizzo del resort come strumento per aggirare le sanzioni imposte a Bazhaev a causa del conflitto in Ucraina.

Forte Village: un gioiello del turismo sardo

Il Forte Village Resort,Pula situato a Santa Margherita di Pula, è uno dei complessi turistici più rinomati della Sardegna. Con i suoi hotel di lusso, le ville private, i ristoranti stellati e le numerose attività sportive e di intrattenimento, il resort rappresenta un'importante realtà economica per la regione.

La cessione del Forte Village a un nuovo proprietario kazako apre nuovi scenari per il futuro del resort, che dovrà affrontare le sfide legate al contesto internazionale e alle ripercussioni del conflitto in Ucraina.