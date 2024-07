All'Antico Vinaio e Percassi si dividono. Ora Mazzanti andrà da solo, all'estero

Si conclude dopo neanche due anni l'accordo tra il Gruppo Percassi e All'Antico Vinaio. La notizia è arrivata con un comunicato congiunto, diffuso a sorpresa dopo l'apertura, lo scorso marzo, del quarto store nato dalla loro collaborazione. «Voglio ringraziare di cuore Antonio Percassi, Matteo Morandi e tutto il gruppo Percassi per questi bellissimi due anni insieme. Con loro sono cresciuto come imprenditore e come uomo» ha scritto su su Instagram il fondatore de All'Antico Vinaio, Tommaso Mazzanti.

Fine dell'alleanza tra Tommaso Mazzanti e Antonio Percassi

«Ora All'Antico Vinaio ha raggiunto una dimensione internazionale con una visione globale del brand, superando i margini previsti, portandomi a decidere di riprendere pieno controllo del mio marchio per favorire uno sviluppo senza limiti sia in Italia che in Europa. I negozi di Moscova, Bergamo, Napoli e Verona ora passano al nostro gruppo e per la prima volta sono unico proprietario di tutti i negozi in Italia» ha aggiunto.

All'Antico Vinaio-Gruppo Percassi, stop all'accordo

L'alleanza, ricordiamo, era nata nel dicembre 2022, quando Antonio Percassi, noto imprenditore bergamasco, e Tommaso Mazzanti si unirono per far crescere la catena toscana in Italia e in Europa. Un obiettivo da raggiungere attraverso la joint venture paritetica Av Retail, che nel 2023 ha registrato ricavi per 2,9 milioni di euro.

Da quel momento, il duo ha inaugurato quattro nuovi punti vendita in Italia: a Verona, Napoli, Bergamo e Milano. Ma nessuna apertura, invece, in Europa. Un dettaglio, quest'ultimo, che forse ha portato all'interruzione dell'accordo, dato che nel comunicato congiunto si parla di "divergenze strategiche" e di "una visione diversa sul futuro del marchio".